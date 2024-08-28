До 3 лет ни-ни: Невролог рассказала о вреде гаджетов для детей

Родителям рассказали, почему детей стоит ограничивать в использовании гаджетов. Они не только могут негативно сказываться на психике ребёнка, но и привести к незрелости нервной системы. Об этом заявила врач-невролог Юлиана Борейша в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Медик рассказала, что из-за гаджетов ребёнок может стать раздражительным или, наоборот, апатичным. Кроме того, снижается концентрация внимания и мотивация учиться и познавать новое.

«Это связано с гормоном дофамин, который выделяется, когда мы получаем удовольствие. Получить его от просмотра телефона и игры в него — гораздо легче, чем от учебной деятельности, потому что к учебной деятельности нужно приложить больше усилий», — отметила Борейша

Также невролог развеяла популярный миф о том, что ребёнок отдыхает, когда играет в телефон. Напротив, в это время перегружается зрительный канал, что приводит к перевозбуждению. Детям до трёх лет категорически нельзя давать гаджеты.

«После трёх лет можно давать ребёнку гаджет для просмотра на 15 минут. Например, одного мультфильма с последующим его обсуждением. Контент должен быть четко подобран, а все остальное время ребёнок должен заниматься игровой и развивающей деятельностью», — подчеркнула врач.