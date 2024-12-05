Вредят психике: Кравцов призвал родителей не давать детям планшеты и телефоны

Современные дети всё чаще оказываются в плену гаджетов, что вызывает серьёзные опасения у специалистов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что чрезмерное использование планшетов и телефонов негативно сказывается на психике детей. Родители, стремясь занять ребёнка, часто предоставляют ему смартфон, не задумываясь о последствиях. Однако такое поведение может привести к отстранённости ребёнка от реального мира и проблемам в общении.

«Начиная с трёх-четырёх лет родители дают ребёнку телефон или планшет. Главное — он не мешает. А потом спрашивают: почему у меня ребёнок плачет, почему ребёнок меня не слушает, почему он меня не любит», — сказал министр в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.

Проблема зависимости от гаджетов становится всё актуальнее. Дети быстро привыкают к постоянному взаимодействию с экранами, что приводит к снижению интереса к окружающему миру и ухудшению коммуникативных навыков. Как утверждают специалисты, дети, которые проводят много времени с гаджетами, испытывают трудности в установлении социальных связей и могут проявлять агрессию при ограничении доступа к устройствам.

Согласно исследованиям, длительное использование гаджетов негативно влияет на физическое и психическое здоровье детей. У детей, которые проводят много времени перед экранами, часто наблюдаются проблемы со зрением, осанкой и даже ожирение. Кроме того, излучение от устройств может оказывать вредное воздействие на развивающийся мозг ребёнка, что подтверждает классификация Всемирной организации здравоохранения, отнёсшая радиоизлучение к потенциальным канцерогенам.

Специалисты советуют родителям установить чёткие правила и контролировать контент, который смотрят дети. Для детей до трёх лет вообще не рекомендуется использование электронных устройств, а для детей старшего возраста — строго ограниченное время, например, не более одного–двух часов в день.

Полезно выбирать образовательные и развивающие программы, а также проводить время за экраном вместе с ребёнком, обсуждая увиденное. Это поможет не только развить критическое мышление, но и укрепить семейные связи.