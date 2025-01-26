Не спорить, а договариваться: Психолог дала советы родителям, которые ревнуют своего ребёнка к бабушке

Взаимоотношения родителей и бабушек нередко превращаются в настоящий «треугольник», где за любовь детей идёт негласная борьба. Бабушка балует, мама — требует, а ребёнок оказывается в центре противоречий. Как найти баланс и сохранить мир в семье, когда каждый желает малышу только лучшего, но сталкивается с критикой? Разобраться в этих вопросах Life.ru помогла детский психолог для родителей Александра Аныкина.

Счастье, когда в семье с детьми есть бабушка, которая принимает активное участие в жизни внуков. Для мамы это неоценимая помощь, для детей — расширение круга общения, ещё один близкий человек. Однако нередко между взрослыми начинаются споры о воспитании, ревность, перетягивание каната Александра Аныкина Психолог

По словам специалиста, зачастую конфликты возникают из-за различий в подходах к воспитанию: бабушки обычно занимают позицию «вседозволенности», в то время как мама и папа становятся «плохими полицейскими». А иногда бывает и наоборот. В этой ситуации важно соблюдать чёткое распределения ролей. Родители — это база и основа. Именно они устанавливают чёткие правила и границы, а также решают, как воспитывать своё чадо. Бабушка же — источник безусловной любви и заботы. Она кормит пирожками и читает сказки, но не действует поперёк слова мамы или папы. Как только эти роли смешиваются, начинаются проблемы.

«Если роли начинают путаться, что можно сделать родителям. Первое — помнить, что главный для ребёнка тот, кто проводит с ним больше времени и кто рядом тогда, когда он болеет, ему страшно, когда нужна поддержка. Если ребёнок пять дней в неделю живёт с родителями, а на выходные ездит к бабушке — всё равно главной для него остается его семья, мама и папа», — посоветовала психолог.

Во-вторых, специалист советует не пытаться полностью контролировать действия бабушки, которая хочет побаловать малыша. Гораздо эффективнее договариваться о спорных моментах, например, о количестве сладкого. В-третьих, родители должны осознавать, что иметь бабушку и дедушку — большая удача для ребёнка. Они дают деткам бесценные эмоции, несмотря на различия в воспитательных подходах.

«Если вы много работаете, а бабушка проводит с ребёнком больше времени, чем вы, то очень важно, чтобы у вас с ним были свои ритуалы и время вдвоём. Время, когда вы делаете что-то приятное для вас обоих. Пусть раз в неделю пару часов, но это время вдвоём, когда никто и ничто (даже сотовый телефон) вам не мешает общаться», — резюмировала психолог.