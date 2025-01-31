Тест: Укажите свой знак зодиака и узнайте, каким был ваш самый страшный грех в прошлой жизни
Не везёт в карьере или никак не удаётся встретить свою любовь? Возможно, всему виной дворцовый переворот, который совершили именно вы! Где и когда? Так в прошлой жизни!
Вокруг реинкарнации ходит много легенд и теорий от достаточно логичных до самых безумных, однако одно остаётся постоянным: нам всем хочется докопаться до истины и найти доказательства чего-то потустороннего и магического! Порой действительно кажется, что настоящее тесно связано с прошлым, а вопросом: «За что мне всё это?!» — точно задавался каждый! Мы предлагаем выяснить, «за что», «почему» и «что с этим делать»!
Узнать тайны личности можно не только с помощью путешествия по прошлым жизням, но и по внешним признакам! Узнайте, какой у вас тип ладони и что он может рассказать о вашем характере, прямо сейчас. А этим знакам зодиака будет сложно встретить свою любовь, даже если они искупят все грехи из прошлого! Ведь всё дело в неприятных чертах характера.
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