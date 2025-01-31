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31 января, 05:00

Какие скрытые опасности таит в себе пятница, 31 января, и когда будет «час зла» в этот день

Последний день второго зимнего месяца — каких проблем он нам подкинет? Life.ru рассказывает, чего ждать от 31 января и когда будет его самый тяжёлый период.

Каждый месяц — это цикл, своеобразный микрокосм, со своими взлётами и падениями, успехами и неудачами. И как любое завершение, 31 января требует своеобразной энергетической разрядки. Это не просто смена дат в календаре, а мощный энергетический импульс, своеобразный итог месяца, несущий в себе отпечаток всего, что мы пережили. Не обойдётся 31 января и без сложных и напряжённых часов. В этой статье мы рассмотрим, почему энергетика последнего дня месяца так сложна, как она влияет на наше самочувствие и что можно сделать, чтобы пройти этот период с минимальными потерями, используя его энергию во благо.

Почему 31 января будет самым тяжёлым днём месяца для всех

Чем самый последний день месяца отличается от остальных? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Чем самый последний день месяца отличается от остальных? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Последний день месяца — это не просто смена дат в календаре, а своего рода энергетический рубеж, точка перехода, когда завершается один цикл и начинается другой. Все переживания, эмоции, события месяца — они словно сливаются в единый мощный поток, создавая уникальное, сложное энергетическое поле. Этот поток несёт в себе как позитив, накопленный за успешные дни, так и отрицательные эмоции, недовольство, нерешённые задачи — всё, что не успело отпустить за месяц.

Это напряжение, сгущение энергии делает последний день месяца особенно насыщенным, иногда даже изматывающим. 31 января наступит время подведения промежуточных итогов, анализа событий, а значит, будет чувствоваться более сильная эмоциональная нагрузка.

Белла Винкс

Астролог, таролог, экстрасенс

Это напряжение, сгущение энергии делает последний день месяца особенно насыщенным, иногда даже изматывающим. 31 января наступит время подведения промежуточных итогов, анализа событий, а значит, будет чувствоваться более сильная эмоциональная нагрузка.
Это напряжение, сгущение энергии делает последний день месяца особенно насыщенным, иногда даже изматывающим. 31 января наступит время подведения промежуточных итогов, анализа событий, а значит, будет чувствоваться более сильная эмоциональная нагрузка.

Поэтому последний день месяца часто становится временем повышенной чувствительности, импульсивности, нестабильности — как результат накопленной за месяц энергии, стремящейся к разрядке. Это время, которое требует особой внимательности к себе и своим действиям, способности управлять своими эмоциями и сосредоточиться на завершении начинаний.

Когда 31 января будет «час зла»

Когда 31 января будет пик негатива и сколько он продлится? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Когда 31 января будет пик негатива и сколько он продлится? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Час с 12:00 до 13:00 в пятницу, 31 января, астрологи называют наполненным негативом. На первый взгляд, это обычный отрезок времени в середине дня. Но если заглянуть глубже, в тонкие энергетические потоки, данный час предстает в несколько ином свете. Не случайно его можно назвать «часом зла», хотя, конечно, это не предсказание вселенской катастрофы, а скорее предупреждение о потенциальной опасности.

В период с 12:00 до 13:00 по Москве происходит астрологическое совпадение, которое создаёт своего рода энергетический «вихрь». Представьте себе, что несколько мощных, но противоположно направленных энергетических потоков сталкиваются, создавая хаос и нестабильность.

Белла Винкс

Астролог, таролог, экстрасенс

В период с 12:00 до 13:00 по Москве происходит астрологическое совпадение, которое создаёт своего рода энергетический «вихрь». Представьте себе, что несколько мощных, но противоположно направленных энергетических потоков сталкиваются, создавая хаос и нестабильность.
В период с 12:00 до 13:00 по Москве происходит астрологическое совпадение, которое создаёт своего рода энергетический «вихрь». Представьте себе, что несколько мощных, но противоположно направленных энергетических потоков сталкиваются, создавая хаос и нестабильность.
Откуда появляется вихрь энергии и что с этим делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikki Zalewski

Откуда появляется вихрь энергии и что с этим делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikki Zalewski

В этот момент, как поясняет далее астролог и таролог Белла Винкс, даже незначительные события могут приобретать неожиданно масштабные последствия, словно маленькая искра, подброшенная в кучу сухого хвороста. Энергия дня, накапливавшаяся в течение месяца, достигает критической точки, и этот час становится её кульминацией.

Чувствительные люди могут ощутить резкий спад сил, прилив раздражения, тревоги, а их интуиция может давать сбои. В «час зла» повышается вероятность конфликтов, недоразумений, спонтанных, необдуманных решений, о которых потом придтся сожалеть.

Белла Винкс

Астролог, таролог, экстрасенс

Чувствительные люди могут ощутить резкий спад сил, прилив раздражения, тревоги, а их интуиция может давать сбои. В «час зла» повышается вероятность конфликтов, недоразумений, спонтанных, необдуманных решений, о которых потом придтся сожалеть.
Чувствительные люди могут ощутить резкий спад сил, прилив раздражения, тревоги, а их интуиция может давать сбои. В «час зла» повышается вероятность конфликтов, недоразумений, спонтанных, необдуманных решений, о которых потом придтся сожалеть.

Поэтому 31 января, с 12:00 до 13:00, рекомендуется избегать важных встреч, принятия судьбоносных решений, споров и конфликтов. Лучше посвятить этот час спокойным, медитативным занятиям, которые помогут сбалансировать энергетику и пройти через этот потенциально сложный период без потерь. Это время, когда внутренняя гармония и самоконтроль приобретают особое значение, превращая потенциальный «час зла» в период самоанализа и подготовки к новым свершениям.

Метеозависимым пора молиться: 31 января на Землю обрушится сильная магнитная буря
Метеозависимым пора молиться: 31 января на Землю обрушится сильная магнитная буря
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«Шедеврум»

Белла Винкс
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