Какие скрытые опасности таит в себе пятница, 31 января, и когда будет «час зла» в этот день

Каждый месяц — это цикл, своеобразный микрокосм, со своими взлётами и падениями, успехами и неудачами. И как любое завершение, 31 января требует своеобразной энергетической разрядки. Это не просто смена дат в календаре, а мощный энергетический импульс, своеобразный итог месяца, несущий в себе отпечаток всего, что мы пережили. Не обойдётся 31 января и без сложных и напряжённых часов. В этой статье мы рассмотрим, почему энергетика последнего дня месяца так сложна, как она влияет на наше самочувствие и что можно сделать, чтобы пройти этот период с минимальными потерями, используя его энергию во благо.

Почему 31 января будет самым тяжёлым днём месяца для всех

Чем самый последний день месяца отличается от остальных? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Последний день месяца — это не просто смена дат в календаре, а своего рода энергетический рубеж, точка перехода, когда завершается один цикл и начинается другой. Все переживания, эмоции, события месяца — они словно сливаются в единый мощный поток, создавая уникальное, сложное энергетическое поле. Этот поток несёт в себе как позитив, накопленный за успешные дни, так и отрицательные эмоции, недовольство, нерешённые задачи — всё, что не успело отпустить за месяц.

Это напряжение, сгущение энергии делает последний день месяца особенно насыщенным, иногда даже изматывающим. 31 января наступит время подведения промежуточных итогов, анализа событий, а значит, будет чувствоваться более сильная эмоциональная нагрузка. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Поэтому последний день месяца часто становится временем повышенной чувствительности, импульсивности, нестабильности — как результат накопленной за месяц энергии, стремящейся к разрядке. Это время, которое требует особой внимательности к себе и своим действиям, способности управлять своими эмоциями и сосредоточиться на завершении начинаний.

Когда 31 января будет «час зла»

Когда 31 января будет пик негатива и сколько он продлится? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Час с 12:00 до 13:00 в пятницу, 31 января, астрологи называют наполненным негативом. На первый взгляд, это обычный отрезок времени в середине дня. Но если заглянуть глубже, в тонкие энергетические потоки, данный час предстает в несколько ином свете. Не случайно его можно назвать «часом зла», хотя, конечно, это не предсказание вселенской катастрофы, а скорее предупреждение о потенциальной опасности.

В период с 12:00 до 13:00 по Москве происходит астрологическое совпадение, которое создаёт своего рода энергетический «вихрь». Представьте себе, что несколько мощных, но противоположно направленных энергетических потоков сталкиваются, создавая хаос и нестабильность. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Откуда появляется вихрь энергии и что с этим делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikki Zalewski

В этот момент, как поясняет далее астролог и таролог Белла Винкс, даже незначительные события могут приобретать неожиданно масштабные последствия, словно маленькая искра, подброшенная в кучу сухого хвороста. Энергия дня, накапливавшаяся в течение месяца, достигает критической точки, и этот час становится её кульминацией.

Чувствительные люди могут ощутить резкий спад сил, прилив раздражения, тревоги, а их интуиция может давать сбои. В «час зла» повышается вероятность конфликтов, недоразумений, спонтанных, необдуманных решений, о которых потом придтся сожалеть. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс