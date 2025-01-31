Почему Ванга отказалась общаться с Брежневым и просила о встрече с Ельциным 94 года назад, 31 января 1911 года, родилась болгарская предсказательница Вангелия Пандева Гуштерова, которая вошла в историю как Ванга. За свою жизнь она сделала немало пророчеств, которые частично уже сбылись 30 января, 21:45 Борис Ельцин, Ванга, Леонид Брежнев. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Александр Сенцов, Александр Чумичев, © Freepik / rawpixel.com

При жизни к болгарской ясновидящей стремились попасть многие, чтобы узнать не только о своём будущем, но и о причинах заболеваний, о том, какое решение принять в сложной ситуации, и так далее. Кроме того, Ванга сообщала о мировых событиях, которые должны будут произойти. Общественное внимание к себе провидица привлекла ещё в годы Второй мировой войны. Достаточно быстро новость о предсказательнице распространилась повсеместно.

Вангу посещали не только простые жители Болгарии и других стран, но и известные личности. Одним из первых титулованных её посетителей был царь Болгарии Борис III, который побывал у Ванги в 1942 году. Она предсказала монарху скорую кончину. В 1943 году царь умер, не дожив до своего 50-летия.

Бытует мнение, что Вангу навещали и видные государственные деятели из нашей страны, в их числе генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и пресс-секретарь президента РФ Сергей Медведев.

Почему Ванга отказалась общаться с Брежневым

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Документальных подтверждений встречи Ванги и Брежнева нет, но даже если бы она и состоялась, то генсек явно не стал бы предавать её огласке. В Советском Союзе на идеологическом уровне не признавались сверхспособности различных прорицателей. Поэтому об официальном визите главы Страны Советов к предсказательнице не могло быть и речи.

Но исключать такую встречу мы не можем, поскольку и опровержения также отсутствуют. Кроме того, в Советском Союзе тогда была своя Ванга — Джуна Давиташвили, к услугам которой прибегали представители советской номенклатуры. Брежнев мог заинтересоваться способностями Ванги и поехать к ней. Тем более что Болгария тогда была дружественной СССР страной.

Считается, что именно Джуна посоветовала Брежневу поехать к Ванге. Поскольку советская прорицательница лично встречалась с болгарской коллегой. Та даже ей предсказала смерть сына. Но к моменту возможного визита генсека к Ванге сын Джуны ещё был жив.

Существует версия, что когда Брежнев вошёл в дом Ванги, то с ухмылкой спросил: «Узнаёшь меня?» На что провидица ответила: «Большой начальник». После подобного приветствия разговор между ними не заладился и Брежнев был вынужден просто покинуть дом пророчицы.

Возможно, предсказательница обиделась на генсека за то, что он с ней надменно разговаривал. Ванга привыкла несколько к другому отношению к себе. Может быть, сыграла свою роль определённая настороженность провидицы. Она прекрасно понимала, кто перед ней стоит. Поэтому она не могла сказать ему всё, что знает, поскольку её слова могли привести к негативным последствиям.

Например, если бы она предсказала Брежневу, что его дочь Галина окажется в психиатрической лечебнице, то вряд ли это понравилось бы генсеку. Поэтому, вероятно, она решила промолчать.

«Дайте мне Борю!» — почему Ванга хотела встретиться с Ельциным?

Борис Ельцин. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев

Ванга незадолго до своей смерти хотела встретиться с президентом РФ Борисом Ельциным. Об этом в интервью рассказывал пресс-секретарь российского лидера Сергей Медведев. Он сообщил, что в 1996 году ему позвонили родственники предсказательницы и рассказали, что Ванга хочет встретиться с Ельциным.

Глава государства, узнав об этом, отказался ехать в Болгарию. Поэтому туда отправился сам Медведев. Когда он вошёл в дом ясновидящей, она встала с кровати и сказала, что рада его приезду. Затем, по воспоминаниям Медведева, Ванга говорила, что она очень любит Россию и русский народ.

Ельцина она называла «большим человеком», который любит свою страну. Ванга предсказывала, что в дальнейшем российскому президенту будет тяжело. Также она сказала, что у Ельцина будет болеть сердце.

Иными словами, Ванга достаточно точно описала, что будет с российским лидером в ближайшие годы. Действительно, у президента болело сердце, а также второй срок его президентства был полон испытаний: дефолт, война в Чечне, попытка импичмента и так далее.

Авторы Альмир Хабибуллин