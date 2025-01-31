Запреты 3-х лунных суток: Как восстановить силы в начале лунного месяца и не утонуть в заботах

Какой лунный день сегодня и завтра? Сейчас мы ответим на этот вопрос. Причём с максимальной точностью. Сегодня третьи лунные сутки, они начнутся в 09:27 31 января и продлятся до 09:34 1 февраля. Эти лунные сутки длятся 24 часа 7 минут, а в своём максимальном значении они могут достигать 24 часов 48 минут. Период полного обращения Луны вокруг Земли — это лунный месяц. Он длится в среднем 29,5 дня; тридцатый лунный день в природе бывает, но не длится дольше шести часов. Лунный календарь в связи с этим совпадает с солнечным нестабильно, а на одну дату обычного календаря может выпасть две из лунного. В материале рассказываем, на что повлияют лунные сутки, что можно и нельзя делать во время них, в каком Луна знаке зодиака и на какие числа и камни обратить внимание.

Какой лунный день 31 января и в каком Луна знаке зодиака

Третий лунный день наступает сегодня, 31 января 2025 г. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

31 января 2025 года ровно в 09:37 начинается третий лунный день. Это начало месяца, так что фаза Луны — растущая. Освещённость составит уже 4%. Каждые лунные сутки светило прибавляет от двух до десяти процентов в своей световой «массе». В 19:41 будет лунный закат. А в 02:01 Луна перейдёт из созвездия Водолея в знак зодиака Рыбы. Это очень важный переход, который сильно повлияет на энергетику дня.

Если знак зодиака Водолей был благоприятен для продажи недвижимости, общественной деятельности и собраний, но запрещал общаться с государством, то Рыбы благоволят активному отдыху и затеям, которые не требуют сильных умственных усилий. Мозговая активность в это время немного снижена, нам трудно сконцентрироваться, мы становимся мечтательными и витающими в облаках, как стереотипные представители тригона Воды.

Спорт, поездки или творчество в третьи лунные сутки не пострадают: можно заниматься ими сколько угодно. Удивительно, но как раз сейчас можно «обкашлять» юридические вопросики и думать над инвестициями и вложением финансов. План на эти действия можно было составить, пока Луна ещё была в Водолее. Вместе с тем на третий лунный день люди могут проявлять агрессию и можно поссориться даже с членами семьи, так что стоит проявлять сегодня максимальную сдержанность.

3-и лунные сутки: счастливые числа

Третий лунный день находится под покровительством этих чисел. Следите за ними сегодня. Фото © «Шедеврум»

У третьего лунного дня есть несколько счастливых чисел. Это 3, 21 и 77. Тройка принадлежи самому дню. Это число с самым глубоким сакральным значением. Она символизирует альфу и омегу, начало и конец, мир возможностей, а ещё его можно назвать числом жизни и вселенной.

Число 21 относится к знаку зодиака Рыбы и получается, когда семёрку, ещё одну сакральную цифру, умножают на три. Оно символизирует лидерство и дипломатию.

77 означает широкие пространства для духовного роста, эволюцию и удачу в материальном плане. Внимательно следите за нумерацией на третий лунный день: чем чаще вы будете видеть счастливые числа этих лунных суток, тем удачнее они пройдут.

Счастливые камни 3-го лунного дня 31 января

Какой сегодня лунный день? Какие у него камни? Ответ в материале. Фото © «Шедеврум»

Третий лунный день находится под покровительством нескольких магических минералов. Это рубин, аквамарин, сердолик и пирит. Прежде всего все они очень разные. Рубин — драгоценный камень первого порядка, аквамарин — третьего, сердолик больше поделочный, а пирит можно держать у себя неогранённым как часть интерьера. Эти камни сами по себе мощные, но в свой третий лунный день они усиливают магические свойства.

Рубин — драгоценный камень, известный с самых давних времён. О нём знали ещё древние тамилы на Индийском субконтиненте, а позже минерал стал символом Иисуса в христианстве. В связи с этим из рубина получится шикарный оберег для самых добрых и порядочных людей. Душевный покой, счастье, успешная борьба с соблазнами — всё это ждёт владельцев рубинов. На третий лунный день их можно использовать для ритуалов.

Аквамарин — это необычайно красивый небесно-голубой прозрачный минерал из класса бериллов. По преданию, он образовался из слёз девушки, потерявшей возлюбленного. В Средневековье верили, что аквамарин может нейтрализовать яды, как и безоар. Сейчас считается, что камень укрепляет любовь и дружбу, побеждает морскую болезнь и уберегает от штормов. В третий лунный день аквамарин способен достаточно мощно защищать вас.

Сердолик, или карнеол — это красивый поделочный камень, который добывают из застывшей лавы. Его редко сейчас используют для магии, но у него много целительных свойств. Сердолик ускоряет заживление ран и ожогов, помогает при зубной боли, лечит щитовидную железу.

Пирит — кристалл с характерным металлическим блеском. Из него добывают серную кислоту и делают цемент. Своему владельцу этот кристалл придаёт храбрость, стойкость, упорство и работоспособность. Из него выходит отличный оберег. В третий лунный день попробуйте поставить пирит дома и посмотрите, насколько сильно он повлияет на ваше состояние в течение этого времени.

Счастливые цвета 3-х лунных суток

Счастливые цвета сегодняшнего лунного дня — оттенки жёлтого. Фото © «Шедеврум»

На третий лунный день счастливыми цветами станут золотой, жёлтый и лимонный. У каждого из них есть своё значение. Некоторые хранят сакральные смыслы уже тысячелетиями. Золотой — цвет веры, силы, царственности. Это священный цвет. Жёлтый — цвет зрелой, спокойной радости и любви. Лимонный — это символ веселья и спокойствия. Если в вашей одежде или украшениях появятся эти цвета в третий лунный день, шансы на то, что он пройдёт удачно, повышаются.

Что можно и нельзя делать на 3-й лунный день

На третий лунный день можно заниматься самбо и дзюдо, но нельзя ссориться. Фото © Freepik / master1305

Каждый лунный день приносит с собой как запреты, так и список благоприятных занятий. С этим списком лучше сверяться: если лунный день не благоволит тем или иным действиям. Их совершение может привести к катастрофическим последствиям. Сейчас расскажем, что можно делать в третьи лунные сутки: Заниматься боевыми искусствами и тяжёлыми упражнениями.

Проявлять в работе настойчивость.

Заниматься физическим трудом.

Стричь волосы.

Вместе с тем есть действия и занятия, неблагоприятные для третьих лунных суток. О многих из них вы уже можете догадаться, но мы предоставим расширенный список. Нарушение этих запретов может сказаться на вашей жизни на многие месяцы. Вот что нельзя делать на третьи лунные сутки: Затевать споры, оскорблять кого-то.

Решать денежные вопросы.

Удалять зубы и проводить операции.

Пропалывать растения.

Просто попробуйте соблюдать эти правила, и вы сами заметите, как перестанете бояться лунных дней. Наоборот, вы научитесь использовать их энергии себе на пользу. Если Луна и звёзды что-то запрещают — к ним стоит прислушаться.

Народные приметы на праздник 31 января

31 января отмечают праздник Афанасьев день (Афанасий Ломонос). Фото © Wikipedia

Русский народ 31 января издревле отмечал праздник Афанасий Ломонос. Это день памяти святого Афанасия Великого, одного из Отцов Церкви. Сегодня отступают сильные морозы, и пора потихоньку готовиться к весне. Этот день также назывался Афанасий-пучеглаз и Изгнание ведьм. Начиная с этого дня ведьмы, по поверьям, собирались на шабаши, сильно там веселились и теряли память, поэтому в дома звали местных знахарей, чтобы отвадить магических женщин.

У наших предков сохранилась отличная поговорка про этот день. Она звучит так: «Афанасий Ломонос — береги нос». Пословица не связана с агрессией и драками. Просто на Афанасия приходился последний день январских сильных морозов, которые нам в этом году переживать не пришлось. Беречь нос в такую погоду — логично. Кроме того, на Афанасия Ломоноса нельзя крестить мальчиков, подавать в суд и менять место жительства.