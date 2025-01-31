Когда в США появился электрический стул и почему такая казнь грозит Джо Байдену После сообщений о том, что администрация Джо Байдена готовила покушение на президента РФ Владимира Путина, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что по американским законам за такое полагается казнь на электрическом стуле. Что известно про этот тип казни? 30 января, 22:45 Закон об электрической казни в США приняли в 1889-м. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art, © Freepik / starline

Парламентарии России уже отреагировали на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена готовила покушение на президента РФ Владимира Путина. К сожалению, Карлсон не привёл никаких подробностей. Он лишь заявил в разговоре с журналистом Мэттом Таибби, что экс-госсекретарь США Энтони Блинкен пытался организовать убийство Владимира Путина. В Госдуме заявили, что готовят обращение к Конгрессу США и в ООН, в котором потребуют расследования деятельности чиновников администрации Джо Байдена. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по законодательству США за покушение на президента другой страны Джо Байдену может грозить казнь на электрическом стуле. При этом слова Такера Карлсона до сих пор не опроверг никто из администрации Джо Байдена.

Что такое электрический стул

Первый электрический стул в 1890 году изготовил электрик Эдвин Дэвис. Фото © Ruwiki

Электрический стул — это приспособление для смертной казни, которое убивает человека переменным током высокого напряжения. Представляет собой крепкое кресло из диэлектрика, к которому привязывают преступника; шлем с электродами и повышающий напряжение трансформатор. Ток подводят к креплениям лодыжек и к шлему. Во время казни напряжение тока достигает 2700 вольт, а сила тока составляет 5 ампер. Во время казни рубильники включаются сразу несколькими палачами, но на самом деле напряжение подаётся лишь от одного из них. При этом никто из палачей из соображения гуманности не знает, кто именно из них казнит преступника. Ток пропускается через тело дважды с перерывом в десять секунд, после чего казнённого осматривает врач. И если он ещё жив, экзекуция может продолжиться до тех пор, пока он не умрёт. На электрический стул не распространяется правило «дважды не казнят».

Чтобы гарантированно казнить преступника, перед казнью ему выбривают голову, а губку, находящуюся на контакте шлема, пропитывают солевым раствором — для лучшей токопроводимости. И хотя изобретатели надеялись, что преступники будут умирать от свёртывания крови в головном мозге, на деле смерть часто наступала от сердечного приступа и ожогов.

Кто изобрёл электрический стул

Изобретатель электрического стула Альфред Саутвик. Фото © Wikipedia / Caltine

В США изобретателем электрического стула считают дантиста Альфреда Саутвика. Чиновники пенитенциарной системы США в 1870-х годах стали искать «гуманную» альтернативу смертной казни, и Саутвик действительно представил на их суд конструкцию в виде стула с подлокотниками и высокой спинкой. Идея пришла к нему после того, как он стал свидетелем несчастного случая — подвыпивший мужчина прикоснулся к оголённому проводу и тут же погиб.

К изобретению приложил руку и знаменитый учёный Томас Эдисон, который таким образом пытался доказать преимущество постоянного тока над переменным. При этом изобретатель угробил с десяток животных, а пиком его экспериментов стала казнь слонихи Топси, которая убила трёх человек. Напряжение в 6600 вольт убило Топси за десять секунд.

На деле первый преступник был казнён в США на электрическом стуле, разработанном в 1890 году электриком Эдвином Дэвисом, который работал в тюрьме городка Оберн. Скорее всего, он воплотил идеи Эдисона и Саутвика в жизнь — создал первую рабочую модель.

Электрический стул: не казнь, а пытка!

Первым казнённым на электрическом стуле стал Уильям Кеммлер. Фото © Wikipedia / Ernest Clair-Guyot

Сначала считалось, что преступник ничего не чувствует, ведь его нервные окончания должны были сгореть быстрее, чем человек успеет почувствовать боль, но первые же применения электрического стула показали, что это не так. Оказалось, что смертники успевают не только почувствовать, как их поджаривают током. У них происходит непроизвольная рвота, опорожнение кишечника и мочевого пузыря. У них в буквальном смысле слова поджариваются внутренние органы, обугливается кожа, горят волосы и лопаются глазные яблоки. «Гуманизм» по-американски.

Впервые казнь на электрическом стуле была применена в американском городке Оберн 29 марта 1889 года по отношению к приговорённому к смерти преступнику Уильяму Кеммлеру, который был осуждён за убийство топором сожительницы. Американский бизнесмен и богач Джордж Вестингауз, ставший свидетелем казни, оценил действие электрического стула так: «Лучше бы они убили его топором!», а один из журналистов сказал, что это ещё более отвратительное и страшное зрелище, чем повешение.

Через Кеммлера в течение 17 секунд пропускали ток, после чего оказалось, что он жив. Когда ток выключили, он был сильно обожжён и стонал. Тогда палачи повысили напряжение, перезарядили источник питания и буквально поджарили Кеммлера. Повторная казнь длилась больше минуты, у казнённого загорелись волосы, в помещении воняло горелой плотью. Вместо того чтобы быстро скончаться, Кеммлер мучился восемь минут.

Вторым человеком, казнённым на стуле, был политический преступник и террорист, анархист по убеждениям Леон Чолгош, уроженец штата Мичиган. Его казнили за убийство Уильяма Мак-Кинли, 25-го американского президента. По одной версии, казнь Чолгоша прошла более гладко — палачи учли предыдущие ошибки. Однако есть версия, что Чолгоша намеренно мучили, устраивая ему перепады тока, — для устрашения других анархистов.

Советские разведчики, чернокожие подростки и маньяки. Кого казнили на электрическом стуле

Уильям Кеммлер — американский убийца, прославившийся тем, что стал первым человеком, которого казнили на электрическом стуле публично. Фото © Wikipedia

Начиная с 1896 года казнь на электрическом стуле была разрешена более чем в десяти штатах США. Среди них были штаты Орегон, Массачусетс, Вирджиния и Нью-Джерси. За 100 лет на стуле нашли свою смерть 4300 преступников. В основном на нём казнили серийных убийц, насильников и бандитов. С 1967-го по 1976 год в США был введён мораторий на смертную казнь, после чего большинство штатов перешло на казнь смертельной инъекцией.

Несмотря на то что со временем процедура отправки преступников на тот свет была отработана, не всегда всё шло гладко. В 1983 году во время казни грабителя банков Джона Эванса ток через тело пришлось пропускать в течение 14 минут. В 1984 году казнь обвинённого в убийстве Альфа Стивенса длилась больше восьми минут. А год спустя в Индиане некий Уильям Вендивер скончался только через 17 минут. Палачам пришлось пять раз пропустить ток через его тело.

В 1989 году 19 минут мучился осуждённый на казнь умственно отсталый Хорас Данкенс. Он был приговорён к смертной казни за то, что изнасиловал и 67 раз ударил ножом 26-летнюю молодую женщину по имени Линн Маккарри, мать четверых детей. Причиной его мучений стало неправильное подключение кабеля.

Настоящей пыткой стала казнь Джесси Таферо, который убил трёх полицейских и друга. Во время казни использовали синтетическую губку, которая впитала электролит, и напряжение тока упало. А в 1997 году загорелся смертник Педро Медина. Его приговорили к смерти за убийство соседки. Медина был психически нездоров — у него диагностировали параноидальную шизофрению. Виной пламени в полметра стал окислившийся электрод.

Самой юной жертвой электрического стула стал 14-летний чернокожий подросток Джордж Стинни – младший. В 1944 году щуплого мальчишку обвинили в том, что он забил до смерти 17-килограммовым ломом двух белых девочек. Так как электрический стул был не по росту Стинни, под него положили Библию. Спустя 60 лет приговор Стинни был отменён.

Юлиус и Этель Розенберги. Фото © Encyclopædia Britannica, Inc.

Самыми известными жертвами стула стали советские разведчики Юлиус и Этель Розенберги. Они были казнены при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Причём Этель тоже пришлось помучиться — через её тело ток пропускали дважды. Вот такой гуманизм.

Авторы Майя Новик