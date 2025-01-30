Авиакатастрофа в США
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Регион
30 января, 11:30

«Кровь притягивает кровь»: Экстрасенс назвала авиакатастрофу в первые дни президентства Трампа дурным знаком

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM/ Life.ru

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM/ Life.ru

Президентство Дональда Трампа сулит Америке множество трудностей, смертей и катастроф. К такому выводу пришла экстрасенс Дарья Миронова, которая увидела в крушении пассажирского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines в первые же дни Трампа у власти дурной знак.

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Кровавое правление, если оно начинается с крови, то кровью и заканчивается. Это знамения и знаки, которые были предвестниками даже в царское время. Мы все знаем исторические события, связанные, например, с Николаем II, когда погибло много людей.

Дарья Миронова

По словам собеседницы Life.ru, стратегия правления Трампа может привести к появлению новой серьёзной конфликтной точки на мировой политической арене. Экстрасенс видит риски столкновения двух ядерных держав, которое может принести правление Трампа. По её словам, это Китай и Америка.

«А вот Россия сможет отрегулировать эти процессы, вступить в мирные переговоры между двумя ядерными державами и найти компромисс», — добавила Миронова.

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Напомним, 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту воздушного судна было 64 человека.

Ольга Годуненко
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