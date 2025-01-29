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29 января, 15:00

Тест: Кобра, гадюка или питон — ответьте на 5 вопросов и узнайте, какая вы змея

Пока весь мир уже провожает первый месяц нового года, в Китае праздник только начинается! А значит, самое время подготовиться к встрече с внутренней змеёй…

В китайской культуре Змея — один из самых загадочных и мудрых символов 12-летнего цикла восточного календаря. Год Зелёной Деревянной Змеи 2025 олицетворяет собой глубокую интуицию, хитрость и способность к трансформации, поэтому приготовьтесь, что в ближайшие 365 дней вы будете проживать целый спектр чувств и эмоций. Но как всем известно, разными бывают не только люди, но и змеи! Ответьте всего на 5 вопросов и узнайте, на какую рептилию похожи по характеру именно вы!

Чтобы год прошёл в изобилии, необязательно заводить змею в качестве домашнего животного, достаточно будет приобрести ювелирное украшение, которое идеально подойдёт для вашего знака зодиака. А эти 9 волшебных фраз притянут удачу, счастье, достаток и в корне изменят вашу жизнь!

Тест: Только 1 из 100 человек вспомнит пропущенные слова в куплетах культовых песен СССР
Тест: Только 1 из 100 человек вспомнит пропущенные слова в куплетах культовых песен СССР
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, TopFlatShots

Виктория Мишинкина
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