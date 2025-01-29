Тест: Кобра, гадюка или питон — ответьте на 5 вопросов и узнайте, какая вы змея

В китайской культуре Змея — один из самых загадочных и мудрых символов 12-летнего цикла восточного календаря. Год Зелёной Деревянной Змеи 2025 олицетворяет собой глубокую интуицию, хитрость и способность к трансформации, поэтому приготовьтесь, что в ближайшие 365 дней вы будете проживать целый спектр чувств и эмоций. Но как всем известно, разными бывают не только люди, но и змеи! Ответьте всего на 5 вопросов и узнайте, на какую рептилию похожи по характеру именно вы!