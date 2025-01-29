Тест: Выберите печеньку с предсказанием и узнайте, что в 2025-м вам принесёт Зелёная Деревянная Змея
Волшебная рептилия окончательно заползла в наши жизни только сегодня — в один из древнейших праздников — китайский Новый год. Лучшего дня для предсказаний не найти!
Вокруг происхождения печенек с предсказаниями ходят разные легенды. Одни утверждают, что ничего общего с Поднебесной они не имеют, другие же уверены, что интересный десерт связан с китайскими лунными пряниками, в которых солдаты прятали секретные стратегии и планы. Однако никто не поспорит, что увлекательные сладости поднимают настроение и подталкивают к размышлениям, ведь волшебные фразы каким-то магическим образом попадают прямо в цель! А когда, если не в китайский Новый год 2025, получить судьбоносное послание на ближайшие 12 месяцев?
29 января считается по-настоящему магическим днём не только из-за китайского Нового года — сегодня одновременно наступает новолуние, 30-й и 1-й лунный день. Что это значит и чего нам ожидать, рассказали в новом материале. А вы помните, что снилось вам сегодня? Если в сновидениях явился дом, то у нас страшные новости…
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«Шедеврум»