Тест: Выберите печеньку с предсказанием и узнайте, что в 2025-м вам принесёт Зелёная Деревянная Змея

Вокруг происхождения печенек с предсказаниями ходят разные легенды. Одни утверждают, что ничего общего с Поднебесной они не имеют, другие же уверены, что интересный десерт связан с китайскими лунными пряниками, в которых солдаты прятали секретные стратегии и планы. Однако никто не поспорит, что увлекательные сладости поднимают настроение и подталкивают к размышлениям, ведь волшебные фразы каким-то магическим образом попадают прямо в цель! А когда, если не в китайский Новый год 2025, получить судьбоносное послание на ближайшие 12 месяцев?