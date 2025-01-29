«Малыш, мы ждали тебя»: Ида Галич объявила о беременности и показала милые фото животика

Ида Галич, исполнительница хита «Предприниматель», готовится к свадьбе со своим новым бойфрендом Олегом Ледвичем и, как оказалось, ждёт от него малыша! Это будет второй брак для певицы, ранее Ида была замужем за Аланом Басиевым, от которого воспитывает четырёхлетнего сына Леона. Сама Галич подтвердила беременность, опубликовав в блоге фотографии в эффектном платье, подчёркивающем округлившийся живот.

Ида Галич подтвердила слухи о второй беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

«Безумно счастливая я. Точнее, МЫ. Живу свою лучшую жизнь — влюблённая, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться. Тем более у меня так много поводов для счастья. Мы с Олегом невероятно счастливы и благодарим каждого за тёплые слова», — поделилась в своих соцсетях Ида Галич.

Снова беременная Ида Галич показала милые фото с округлившимся животиком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida