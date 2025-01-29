«Я кайфую»: Кокорин высказался о своём поведении на вечеринке с шампанским после вылета с ЧЕ-2016

Выступающий за кипрский «Арис» российский футболист Александр Кокорин высказал своё мнение о скандальной вечеринке с шампанским, которую закатили спортсмены после вылета национальной команды России с чемпионата Европы. По словам бывшего нападающего сборной России, вышло очень нелепо, но он не жалеет о содеянном. Об этом Кокорин рассказал в подкасте Smol Talk коллеге, футболисту Фёдору Смолову.

«Жалею ли я? Нет, я кайфую, есть что вспомнить. Ко мне сейчас люди приходят: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой YouTube, покажи мне, что ты гулял? А я могу показать». Вышло глупо, базару нет. Сейчас я тоже гуляю, если в отпуск уезжаю. Но заказываю напитки, которые я пью. А не то, что я не пью», — сказал Кокорин.

Напомним, в 2016 году Кокорина вместе с полузащитником российской команды Павлом Мамаевым заметили на отдыхе в Монте-Карло. Видео было снято сразу после того, как футболисты проиграли и вылетели с чемпионата Европы, проходившем во Франции. Спортсмены, которые на широкую ногу отпраздновали поражение, угощали всех гостей дорогим шампанским и выглядели довольно счастливыми. Всего было выпито порядка 500 бутылок игристого на общую сумму 250 тысяч евро.