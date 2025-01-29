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Регион
29 января, 12:14

«Я кайфую»: Кокорин высказался о своём поведении на вечеринке с шампанским после вылета с ЧЕ-2016

Кокорин заявил, что не жалеет о скандальной вечеринке с шампанским в 2016 году

Александр Кокорин. Обложка © Telegram / ФК «Арис» Лимасол

Александр Кокорин. Обложка © Telegram / ФК «Арис» Лимасол

Выступающий за кипрский «Арис» российский футболист Александр Кокорин высказал своё мнение о скандальной вечеринке с шампанским, которую закатили спортсмены после вылета национальной команды России с чемпионата Европы. По словам бывшего нападающего сборной России, вышло очень нелепо, но он не жалеет о содеянном. Об этом Кокорин рассказал в подкасте Smol Talk коллеге, футболисту Фёдору Смолову.

«Жалею ли я? Нет, я кайфую, есть что вспомнить. Ко мне сейчас люди приходят: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой YouTube, покажи мне, что ты гулял? А я могу показать». Вышло глупо, базару нет. Сейчас я тоже гуляю, если в отпуск уезжаю. Но заказываю напитки, которые я пью. А не то, что я не пью», — сказал Кокорин.

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Напомним, в 2016 году Кокорина вместе с полузащитником российской команды Павлом Мамаевым заметили на отдыхе в Монте-Карло. Видео было снято сразу после того, как футболисты проиграли и вылетели с чемпионата Европы, проходившем во Франции. Спортсмены, которые на широкую ногу отпраздновали поражение, угощали всех гостей дорогим шампанским и выглядели довольно счастливыми. Всего было выпито порядка 500 бутылок игристого на общую сумму 250 тысяч евро.

Ранее Кокорин заявил, что не планирует возвращаться в Россию, так как на родине ему просто нечего делать. Москва футболисту, как выяснилось, никогда не нравилась, поэтому даже после завершения контракта летом 2025 года он планирует остаться у моря.

Ольга Сливченко
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