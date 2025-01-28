«Что мне там делать?» Кокорин высказался о перспективах возвращения в Россию

Футболист Александр Кокорин, выступающий за кипрский клуб «Арис», заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Спортсмен, у которого подписан контракт с зарубежной командой до лета 2025 года, ответил на вопрос о возвращении на родину во время интервью на YouTube-канале коллеги — футболиста Фёдора Смолова.

Также нападающий рассказал, почему сам не приезжает в Москву. Когда-то он мог бы прилететь в столицу, где его по сути держали только родители, но теперь мать и отец сами имеют возможность выбираться к Кокорин за границу, поэтому в России, — где он «особого кайфа не испытывал», — ему делать нечего.

«В последнее время мама прилетает, давно не могла визу сделать, три года. Если родители могут прилететь, то что мне там делать? Я там прожил 15 лет, Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас, что там делать? Ну, типа, киношку ходить смотреть, там, по Патрикам лазить. Большого кайфа вообще не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться», — поведал футболист.