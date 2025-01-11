«Хочу вернуться»: Абаскаль признался, что мечтает о работе с российскими спортсменами

Бывший тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль признался, что мечтает о возвращении в Россию. Испанец уверяет, что снова хочет работать с российской сборной, так как с ними он чувствовал себя комфортнее всего.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — заявил он в беседе с ТАСС.

Тренер работал в пяти разных местах: в родной Испании, в Италии, Швейцарии, Греции и России. Однако самые приятные воспоминания и впечатления оставила наша страна.

Кроме того с Россией Абаскаля связывает много личного: именно здесь он женился на супруге-соотечественнице, в Москве появился на свет их первенец, которого назвали Николай.

Гильермо Абаскаль с сыном Николаем. Фото © Telegram / ФК «Спартак-Москва»