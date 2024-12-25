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Регион
25 декабря, 01:32

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что именно он создал нынешнюю команду

Гильермо Абаскаль. Обложка Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Гильермо Абаскаль. Обложка Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, руководивший командой с июня 2022-го по апрель 2024 года, в интервью «Матч ТВ» заявил, что фундамент текущих успехов команды был заложен во время его работы.

Он подчеркнул прогресс вратаря Александра Максименко, переход на схему с четырьмя защитниками и интеграцию молодых игроков, таких как Даниил Денисов. Также Абаскаль отметил ключевых футболистов, привлечённых в команду при нём — Олега Рябчука, Алексиса Дуарте и Срджана Бабича. Единственным новым игроком, по его мнению, стал Эсекьель Барко.

Напомним, Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года и покинул пост главного тренера 14 апреля 2024 года после неудачной серии матчей. Команда выиграла лишь одну из пяти игр после рестарта сезона 2023/24 и завершила чемпионат на пятом месте.

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Ранее суперкомпьютер предсказал, как сложится судьба «Спартака» в Российской Премьер-лиге. Напомним, после шести выигранных матчей подряд команда ушла на зимний перерыв, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ.

Артём Гапоненко
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