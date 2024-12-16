Экс-игрок «Спартака» Мостовой хочет возглавить сборную России

«С удовольствием поработал бы тренером сборной России! Почему бы и нет? Когда-нибудь национальная команда перестанет играть с Брунеем, Сирией и вернётся в международные соревнования. И если меня позовут в национальную команду, я соглашусь!» – заявил Мостовой.