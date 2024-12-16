Экс-игрок «Спартака» Мостовой хочет возглавить сборную России
Александр Мостовой. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой заявил о желании возглавить российскую сборную. О его намерениях рассказывает «РБ Спорт».
«С удовольствием поработал бы тренером сборной России! Почему бы и нет? Когда-нибудь национальная команда перестанет играть с Брунеем, Сирией и вернётся в международные соревнования. И если меня позовут в национальную команду, я соглашусь!» – заявил Мостовой.
Напомним, российская сборная, возглавляемая Валерием Карпиным, вынуждена довольствоваться товарищескими матчами из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые не допустили команду к играм в международных турнирах. При этом Российский футбольный союз планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России.