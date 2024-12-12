В Казахстане заявили, что болельщики не желают видеть матч со сборной России
Кандидат в президенты КФФ Каиров: Казахстанские фанаты против матча с Россией
Игроки сборной России по футболу. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Казахстанские болельщики не поддерживают идею проведения товарищеского матча против сборной России. Об этом заявил кандидат на должность президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров, пишет Metaratings.
Он отметил, что после изучения мнений фанатов пришёл к выводу, что большинство болельщиков против такого поединка.
«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. С мнением народа нужно считаться», — заявил Каиров.
12 октября занимавший пост главы КФФ Адлет Барменкулов заявил, что матч с российской сборной может состояться только в том случае, если главный тренер Казахстана Станислав Черчесов проявит интерес к этой встрече.
Напомним, что российская сборная, которую возглавляет Валерий Карпин, вынуждена ограничиваться товарищескими матчами из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые не допустили команду к участию в международных турнирах. При этом Российский футбольный союз планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России. Мероприятие запланировано на 2025 год, однако конкретные даты пока не определены.