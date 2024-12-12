В Казахстане заявили, что болельщики не желают видеть матч со сборной России

Казахстанские болельщики не поддерживают идею проведения товарищеского матча против сборной России. Об этом заявил кандидат на должность президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров, пишет Metaratings.

Он отметил, что после изучения мнений фанатов пришёл к выводу, что большинство болельщиков против такого поединка.

«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. С мнением народа нужно считаться», — заявил Каиров.