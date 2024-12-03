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3 декабря, 10:38

РФС пригласит руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время тренировки сборной России по футболу в УТЦ «Новогорск». Фото © Михаил Синицын/ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин во время тренировки сборной России по футболу в УТЦ «Новогорск». Фото © Михаил Синицын/ТАСС

Российский футбольный союз планирует пригласить руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на матчи сборной России. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью РИА «Новости».

По его словам, это мероприятие запланировано на 2025 год, однако конкретные даты матчей пока не определены.

«Пока нет календаря матчей, говорить о чём-то конкретном преждевременно», — отметил Митрофанов.

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Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России была вынуждена пропустить несколько крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьёвка отбора на чемпионат мира 2026 года также пройдет без участия российской команды.

Марина Фещенко
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