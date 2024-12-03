РФС пригласит руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Российский футбольный союз планирует пригласить руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на матчи сборной России. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью РИА «Новости».

По его словам, это мероприятие запланировано на 2025 год, однако конкретные даты матчей пока не определены.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России была вынуждена пропустить несколько крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьёвка отбора на чемпионат мира 2026 года также пройдет без участия российской команды.