Суперкомпьютер предсказал судьбу «Спартака» в Российской премьер-лиге
Игроки «Спартака». Обложка © Официальный сайт ФК «Спартак»
Московский футбольный клуб «Спартак» продолжает радовать болельщиков успешной серией побед. После шести выигранных матчей подряд команда ушла на зимний перерыв, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-лиги (РПЛ). Однако, непонятно, каковы шансы «красно-белых» на чемпионство в этом сезоне.
Суперкомпьютер Opta провёл анализ текущего положения дел и оценил вероятность различных исходов для команды Деяна Станковича. Согласно данным, шансы «Спартака» завоевать титул чемпиона РПЛ составляют 17,5%. В то же время, вероятность того, что клуб финиширует на втором месте, оценивается в 23,9%. Наиболее возможным исходом, по мнению аналитической системы, является третья позиция, которую «Спартак» может занять с вероятностью 26,3%.
Таким образом, то, что московский клуб попадёт в тройку призёров можно предсказать на 67,7%. Это внушает оптимизм болельщикам, учитывая, что «Спартак» уступает всего два очка основным конкурентам — «Краснодару» и питерскому «Зениту», которые занимают первые две строчки.
Текущие успехи «Спартака» не только укрепляют позиции команды в чемпионате, но и создают интригу на оставшуюся часть сезона. Станкович и его подопечные намерены продолжить борьбу за высшие места в РПЛ, используя зимний перерыв для подготовки и усиления своих позиций. Впереди у команды сложные матчи, и болельщики надеются на продолжение победной серии, которая может привести «Спартак» к долгожданному чемпионству.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» Ари назначен спортивным директором «Торпедо». Приход Ари на пост спортивного директора может значительно укрепить позиции Олега Кононова в клубе. В начале года его положение было неустойчивым, но успешное выступление команды в первой половине сезона восстановило доверие к тренеру.