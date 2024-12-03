Защитник «Химок» Джикия объяснил причину ухода из московского «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака», ныне играющий за «Химки», Георгий Джикия поделился подробностями своего неожиданного ухода из клуба. В интервью на YouTube-канале Smol Talk спортсмен подчеркнул, что решение о расставании с командой было принято не им.

Джикия отметил, что его трудовой договор со «Спартаком» подошёл к концу, и клуб не предложил продление контракта. «Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы сто процентов договорились», — заявил футболист. Он также добавил, что в его планах было завершение карьеры в «Спартаке» через несколько лет, поскольку он осознавал, что не сможет играть до 35–36 лет. Однако, по его словам, обстоятельства вынудили его пересмотреть свои цели.

Несмотря на разочарование, Джикия выразил уважение к решению клуба. Он признал, что в жизни всё хорошее когда-то заканчивается, и его время в «Спартаке» подошло к концу. «Мой цикл закончился», — резюмировал защитник, цитируя слова своего бывшего тренера Амарала. Теперь Джикия сосредоточен на новой главе своей карьеры в «Химках», где надеется продолжать радовать болельщиков своей игрой.

Георгий Джикия — российский футболист, родившийся 20 ноября 1993 года в Москве. Он играет на позиции центрального защитника. Спортсмен начал свою карьеру в молодёжной команде «Спартака», а затем выступал за различные клубы, в том числе за «Спартак» (Москва). Он также играл за такие клубы, как «Аланья» и «Томь».

За свою карьеру спортсмен успел проявить себя как в клубном футболе, так и на международной арене. Джикия помог «Спартаку» завоевать титул чемпиона России в сезоне 2016/2017, что стало значительным достижением в его карьере.