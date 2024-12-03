Бывший нападающий «Спартака» Ари назначен спортивным директором «Торпедо»

Бывший игрок московского ФК «Спартак» Ари назначен спортивным директором клуба Первой лиги «Торпедо». Об этом сообщается на сайте столичной команды.

В сентябре главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «РБ Спорт» рассказал о встрече с Ари, который принял участие в тренировке команды. Бывший нападающий, известный своими выступлениями за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», завоевал чемпионский титул в составе железнодорожников. В 2018 году он получил российское гражданство и сыграл два матча за сборную России.

Приход Ари на пост спортивного директора может значительно укрепить позиции Олега Кононова в клубе. В начале года его положение было неустойчивым, но успешное выступление команды в первой половине сезона восстановило доверие к тренеру. Возможное назначение Ари может стать важным шагом в развитии клуба и усилении его позиций в лиге.

Эксперты отмечают, что Ари, обладая богатым опытом в российском футболе и международной карьерой, способен внести свежие идеи в управление командой. Его участие в тренировочном процессе уже вызвало позитивные отзывы.

Ари — бразильский футболист, нападающий, который известен по своим выступлениям в различных клубах, включая российский «Спартак» (Москва). Он присоединился к клубу в 2013 году и стал важной частью команды, завоевав популярность среди болельщиков благодаря своим голам и яркой игре. Ари отличался хорошими физическими данными и технической оснащённостью, что позволяло ему успешно действовать в атаке. Он также играл за другие клубы, включая «Фламенго» и «Гремио» в Бразилии, а также успел поиграть в Европейской футбольной лигe, включая «Севилья» в Испании.

Кроме того, Ари имел опыт выступления за сборную Бразилии на юношеском уровне. В 2020 году он подписал контракт с казанским «Рубином», а затем продолжил свою карьеру в других клубах.