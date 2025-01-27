«Аршавин — талант, а Кокорин — лентяй»: Акинфеев собрал необычную сборную из футболистов по их качествам

Вратарь и капитан московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в программе «Шоу Воли» представил свою необычную сборную, подобрав игроков по их личным качествам. В состав команды вошли футболисты, с которыми голкипер играл в разное время в ЦСКА, а также другие известные российские спортсмены.

Так, Акинфеев назвал самым скромным Александра Головина, ленивым — Александра Самедова, ответственным — Алексея Березуцкого, бунтарём — Александра Кокорина, недооценённым — Юрия Жиркова, транжирой — Дмитрия Сычёва, тусовщиком — Артёма Дзюбу, талантом — Андрея Аршавина, а переоценённым — Фёдора Смолова.

«Тренер — Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», — сказал голкипер.

В нынешнем сезоне 38-летний вратарь сыграл 17 матчей за ЦСКА, из них семь — на «ноль», пропустив лишь 14 мячей. Контракт Акинфеева с клубом действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в миллион евро.