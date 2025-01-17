Четверо легионеров не прибыли на сборы российских футбольных клубов
Mash: Четыре футболиста-легионера российских клубов не явились на сборы
Четыре иностранных футболиста российских клубов не явились на сборы, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, бразильский полузащитник московского «Динамо» Битело, выступающий за «Крылья Советов», но принадлежащий ЦСКА чилийский хавбек Виктор Мендес, его соотечественник, вингер Хорди Томпсон из «Оренбурга» и ивуарийский нападающий клуба Первой лиги «СКА-Хабаровск» Яо Жан Шарль.
Утверждается, что Битело потребовал себе повышение зарплаты до уровня бразильцев из «Зенита», но получил отказ, поэтому решил не приезжать на сборы. Известно, что 25-летнего футболиста активно пытается купить «Ботафого».
Причины исчезновения чилийских легионеров не называются. Что касается африканского игрока, то он хочет покинуть клуб, а руководство отказывается его продавать.
«Действия игрока координируются людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. Будем отстаивать свои интересы в ФИФА и РФС», — заявило руководство хабаровчан.
Ранее стало известно, что экс-футболист сборной России и «Зенита» Алексей Ионов завершил карьеру в 35 лет. В составе национальной команды правый вингер провёл 39 матчей и забил четыре гола.
ТАСС / Софья Сандурская