Четверо легионеров не прибыли на сборы российских футбольных клубов

Четыре иностранных футболиста российских клубов не явились на сборы, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, бразильский полузащитник московского «Динамо» Битело, выступающий за «Крылья Советов», но принадлежащий ЦСКА чилийский хавбек Виктор Мендес, его соотечественник, вингер Хорди Томпсон из «Оренбурга» и ивуарийский нападающий клуба Первой лиги «СКА-Хабаровск» Яо Жан Шарль.

Утверждается, что Битело потребовал себе повышение зарплаты до уровня бразильцев из «Зенита», но получил отказ, поэтому решил не приезжать на сборы. Известно, что 25-летнего футболиста активно пытается купить «Ботафого».

Причины исчезновения чилийских легионеров не называются. Что касается африканского игрока, то он хочет покинуть клуб, а руководство отказывается его продавать.

«Действия игрока координируются людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. Будем отстаивать свои интересы в ФИФА и РФС», — заявило руководство хабаровчан.