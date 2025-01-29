Теннисистку Анну Курникову впервые за долгое время сняли папарацци – она в инвалидном кресле
Теннисистку Анну Курникову сняли на фото в инвалидной коляске в Майами
Анна Курникова, Энрике Иглесиас и их дети Николас, Люси и Маша. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakournikova
Российскую теннисистку Анну Курникову впервые за долгое время поймали в объектив папарацци в США. Оказалось, что сейчас спортсменка передвигается в инвалидном кресле. На ноге у неё ортопедический ботинок, пишет Daily Mail.
На фото Курникову в кресле везёт женщина, пока вокруг резвятся две её дочки — Люси и Маша. Анна, несмотря на своё положение, пребывала в хорошем расположении духа. Вероятно, поход в торговый центр Bal Harbour в Майами связан с тем, что младшей её дочери, Маше, 30 января исполнится 5 лет. Сама Курникова одета неброско: она вся в чёрном. Но зато девочки были в парных нарядах и с воздушным шаром.
Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас, приходящийся ей мужем, предпочитают держаться подальше от СМИ, избегая всяких тайн, интриг и сплетен. Летом теннисистка порадовала подписчиков в соцсети свежими семейными фотографиями с подросшими детьми и супругом.