Теннисистку Анну Курникову впервые за долгое время сняли папарацци – она в инвалидном кресле

Российскую теннисистку Анну Курникову впервые за долгое время поймали в объектив папарацци в США. Оказалось, что сейчас спортсменка передвигается в инвалидном кресле. На ноге у неё ортопедический ботинок, пишет Daily Mail.

На фото Курникову в кресле везёт женщина, пока вокруг резвятся две её дочки — Люси и Маша. Анна, несмотря на своё положение, пребывала в хорошем расположении духа. Вероятно, поход в торговый центр Bal Harbour в Майами связан с тем, что младшей её дочери, Маше, 30 января исполнится 5 лет. Сама Курникова одета неброско: она вся в чёрном. Но зато девочки были в парных нарядах и с воздушным шаром.