«Минус 20 лет»: Дима Билан кардинально преобразился, полностью сбрив бороду

Певец Дима Билан поздравил поклонников с праздником Крещения и опубликовал фотографию без привычной бороды. По словам артиста, ему пришлось её сбрить ради роли. Однако он не уточнил в каком именно проекте.

Билан без бороды. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

«Режиссёр говорит: сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно! Сбрил, а оно итак равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — подписал фото Билан в соцсетях.

Амирчик (настоящее имя — Амирхан Батабаев) является певцом и музыкантом. Родился в 2003 году и получил известность после выхода трека «Эта любовь».

Фанаты сразу обсудили обновлённый образ артиста. Некоторые написали, что Билан превратился в 20-летнего парня. Подписчики также отметили, что певец — пример того, как сбросить несколько десятков лет за пару минут.