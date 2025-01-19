«Минус 20 лет»: Дима Билан кардинально преобразился, полностью сбрив бороду
Певец Дима Билан впервые за долгое время сбрил бороду ради роли
Дима Билан без бороды. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial
Певец Дима Билан поздравил поклонников с праздником Крещения и опубликовал фотографию без привычной бороды. По словам артиста, ему пришлось её сбрить ради роли. Однако он не уточнил в каком именно проекте.
Билан без бороды. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial
«Режиссёр говорит: сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно! Сбрил, а оно итак равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — подписал фото Билан в соцсетях.
Амирчик (настоящее имя — Амирхан Батабаев) является певцом и музыкантом. Родился в 2003 году и получил известность после выхода трека «Эта любовь».
Фанаты сразу обсудили обновлённый образ артиста. Некоторые написали, что Билан превратился в 20-летнего парня. Подписчики также отметили, что певец — пример того, как сбросить несколько десятков лет за пару минут.
А ранее Life.ru рассказывал, что певец Дима Билан представил новый клип с особенной вокалисткой из Барнаула Велимирой Шадриной. 10-летняя девочка с ограниченными возможностями здоровья стала победительницей конкурса «Особенный вокал. Дети».