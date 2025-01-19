Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 07:32

«Минус 20 лет»: Дима Билан кардинально преобразился, полностью сбрив бороду

Певец Дима Билан впервые за долгое время сбрил бороду ради роли

Дима Билан без бороды. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

Дима Билан без бороды. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

Певец Дима Билан поздравил поклонников с праздником Крещения и опубликовал фотографию без привычной бороды. По словам артиста, ему пришлось её сбрить ради роли. Однако он не уточнил в каком именно проекте.

Билан без бороды. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

Билан без бороды. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

«Режиссёр говорит: сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно! Сбрил, а оно итак равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — подписал фото Билан в соцсетях.

Амирчик (настоящее имя — Амирхан Батабаев) является певцом и музыкантом. Родился в 2003 году и получил известность после выхода трека «Эта любовь».

Фанаты сразу обсудили обновлённый образ артиста. Некоторые написали, что Билан превратился в 20-летнего парня. Подписчики также отметили, что певец — пример того, как сбросить несколько десятков лет за пару минут.

Раскрыт размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы
Раскрыт размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

А ранее Life.ru рассказывал, что певец Дима Билан представил новый клип с особенной вокалисткой из Барнаула Велимирой Шадриной. 10-летняя девочка с ограниченными возможностями здоровья стала победительницей конкурса «Особенный вокал. Дети».

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дима Билан
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar