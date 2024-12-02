Раскрыт размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл детали о гонораре известного певца Димы Билана за частные выступления. В интервью порталу «Страсти» медиаменеджер сообщил, что на данный момент исполнитель хита «На берегу неба» готов выступить на закрытом мероприятии за три миллиона рублей. Однако в преддверии новогодних праздников эта сумма существенно возрастёт.

По словам Дворцова, традиционно артисты перед Новым годом увеличивают свои расценки в несколько раз. Это связано с высоким спросом на их выступления в период праздничных мероприятий. Многие топовые артисты используют динамическое ценообразование: стоимость выступления зависит от загруженности графика, места и условий проведения мероприятия.

«Каждый артист в преддверии Нового года увеличивает свои расценки раза в два или три. Это 100%», — подчеркнул продюсер. В случае с Димой Биланом, его гонорар может вырасти на 1-2,5 миллиона рублей. Значит в период новогодних праздников стоимость выступления Билана может достигать 5,5 миллионов рублей. Но он не самый высокооплачиваемый исполнитель среди российских звёзд.

Особенно высокие расценки будут у таких исполнителей как Григорий Лепс, SHAMAN, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Баста, Леонид Агутин, Сергей Жуков, Анна Асти, «Иванушки International», Филипп Киркоров и Николай Басков. В последние две недели перед праздниками их гонорары поднимаются до 12 миллионов рублей.

Стоимость выступлений других известных исполнителей, включая Диму Билана, Сергея Лазарева, Валерию, Еву Польну, Jony, Зиверт, Любовь Успенскую, Сосо Павлиашвили, а также группы «Дискотека Авария», «Мираж» и «UMA2RMAN», находится на уровне до 5 миллионов рублей за 45–60 минут выступления.