Стал известен гонорар для массовки за съёмки в «Новогоднем огоньке» со звёздами

Каждый год жителям России предоставляется уникальный шанс поучаствовать в съёмках «Новогоднего огонька». В этот раз можно будет не только увидеть любимых артистов и засветить своё лицо перед камерами, но и получить повышенный гонорар, пишет kp.ru.

Как стало известно, с 1 по 4 декабря на Мосфильме будут снимать «Новогоднюю ночь 2025», которую покажут в эфире Первого канала. Список выступающих артистов просто огромный: Григорий Лепс, Дима Билан, SHAMAN, Полина Гагарина, Сергей Жуков и «Руки Вверх» и другие. Также необходимо большое число артистов массовки — тех самых людей из зала, танцующих под известные хиты и создающих праздничную атмосферу.

На эту работу берут всех желающих в возрасте от 18 до 45 лет. При себе надо иметь паспорт и удобную обувь (придётся много танцевать). Однако после каждого номера предусмотрен перерыв —можно будет переодеться и отдохнуть в специально отведённом месте. Женщины должны быть в вечерних платьях или в нарядных блузках и юбках в светлых тонах. Обязательно — макияж и причёска. Мужчинам необходимо надеть костюм, светлую рубашку, галстук или бабочку. Допускаются классические джинсы или брюки со светлой рубашкой. Воду и перекус надо брать с собой. За каждый съёмочный день обещают оплату в размере 1700 рублей. По традиции гонорар выплачивают в конце рабочего дня.

«Съёмки в новогодней ночи — не столько шанс подработки, сколько возможность увидеть закулисье производства «огонька». Правда взять с собой в студию телефон и снимать происходящее не разрешат. Будете искать себя на телеэкране в ночь с 31-го на 1-е», — говорится в сообщении.