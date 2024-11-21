Дима Билан представил новый клип с особенной вокалисткой из Барнаула
Велимира и Дима Билан. Обложка © Telegram / Проект "Михутка"
Российский певец Дима Билан представил новый клип на песню «Неразделимы», в котором он спел в дуэте с талантливой вокалисткой из Барнаула Велимирой Шадриной. Эта 10-летняя девочка с ограниченными возможностями здоровья, стала победительницей конкурса «Особенный вокал. Дети», организованного благотворительным проектом «Михутка». Конкурс прошел в сентябре 2023 года и дал возможность талантливым детям проявить себя на большой сцене.
В Москву для записи песни и съемок клипа Велимира приехала с радостью, поглощенная атмосферой города и осознанием, что её мечта сбылась.
С рождения Велимира слабовидящая, но это не помешало ей полюбить чтение, а также развить свой талант к музыке. Вокалом она увлекается уже восемь лет, обучаясь в музыкальной школе. Особенно девочке нравятся народные песни. Дима Билан лично прилетел в Барнаул, чтобы поздравить её с победой, и высоко оценил трудолюбие и талант Велимиры. Дима Билан отметил: «Мы вместе на студии записали трогательную и душевную песню про особенный мир детей, которые неразделимы».
Особую значимость этому проекту придает социальный посыл, подчеркнутый в описании клипа: работа несет глубокий смысл, раскрывая мир детей, для которых физические ограничения не становятся преградой для самовыражения. Екатерина Своеволина, преподаватель по вокалу и соавтор песни, рассказывает: «Вся эта история просто про добро, про исполнение мечты и воплощение ее в реальность, мотивацию для абсолютно всех детей особенного мира или просто детей. Это про то, что необходимо развиваться, заниматься любимым делом и что всё реально».
Проект «Особенный вокал. Дети» продолжает свою работу, и организаторы надеются, что он станет стартовой площадкой для многих талантливых детей с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что Дима Билан застрял на Эльбрусе во время снежного апокалипсиса, что привлекло внимание общественности. Певец столкнулся с экстремальными погодными условиями в горах, что стало для него настоящим испытанием.