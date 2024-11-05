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5 ноября, 09:34

«Сдувает конкретно»: Дима Билан застрял на Эльбрусе во время снежного апокалипсиса

Певец Дима Билан сообщил, что застрял у подножия Эльбруса во время урагана

Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Певец Дима Билан застрял у подножия горы Эльбрус в День народного единства 4 ноября. Об этом артист сообщил в своих соцсетях, дополнив, что попал в снежный ураган на высоте 2400 метров.

Дима Билан застрял на Эльбрусе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

«Мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! Пять минут бежали сквозь бурю и сугробы до других машин, которые ожидали нас на дороге!» — написал артист в Instagram*.

Певец отметил, что все благополучно добрались. Он и его команда оказались целыми и невредимыми.

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А ранее Life.ru писал, что рэпер Баста потерял временный зуб на концерте в Тюмени. Артист случайно зацепился челюстью о микрофон. Однако эту проблему удалось быстро решить.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Дарья Нарыкова
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