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15 октября, 16:03

Баста потерял временный зуб на концерте в Тюмени, зацепившись о микрофон

Рэпер Баста. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Рэпер Баста. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Свой временный зуб, зацепившись им об микрофон, прямо на сцене потерял известный рэпер Баста (Василий Вакуленко). Он в этот момент давал концерт в Тюмени. Ситуацией певец поделился в выпуске шоу «Комьюнити», который был опубликован в своих соцсетях.

«Я цепляю микрофоном зуб и он просто падает. Понимаю, что если его не подниму, то он улетит. Я присаживаюсь, беру зуб и просто микрофоном закрыл зуб», — рассказал Вакуленко.

Недолго думая, Баста позвонил знакомому в Москву, чтобы решить проблему с зубом. Тот успешно нашёл артисту стоматолога, который приехал к Василию на снегоходе. Примечательно, что он был довольно пьян. Но, как говорится, талант не пропьёшь — видимо, будучи профессионалом, врач мигом пришёл в себя, починил зуб музыканта, а уже потом «отключился».

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Наталья Афонина
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