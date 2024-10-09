Успенская перенесла концерты в Москве и МО после скандала с пропажей дочери
Певица Любовь Успенская. Обложка © VK / Любовь Успенская
Российская певица Любовь Успенская отменила все выступления, которые были запланированы в Москве и Московской области в октябре. После ситуации с исчезновением её дочери Татьяны Плаксиной интерес к концертам артистки заметно угас, пишет Mash.
Представитель артистки сообщил, что концерты в Орехово-Зуеве, Коломне, Сергиевом Посаде, Ярославле и Москве перенесены, их придётся ждать до следующего года. Остальные включённые в тур города примут выступления по расписания, но уже начиная с ноября. Команда певицы обещает в скором времени сообщить подробности о концертах. Состояние самой Успенской её представители не стали комментировать.
Концертные площадки подтвердили, что выступления были отменены. Исключение — дом культуры «Коломна», которые ещё не в курсе об отмене концертов. Залы сообщают, что под сомнение судьбу выступлений поставили низкие продажи билетов.
Напомним, что Любовь Успенская 2 октября заявила о пропаже своей дочери и попросила о помощи. Исчезновение Татьяны Плаксиной её звёздная мать обнаружила по возвращении с гастролей. Ситуация встревожила её, потому что все телефоны девушки остались дома. Адвокат певицы предположил, что её дочь могли подсадить на наркотики и вывезти из страны. Позже оказалось, что Плаксина по собственной воле улетала в Израиль. 7 октября она вернулась в Россию.