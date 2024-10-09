Успенская перенесла концерты в Москве и МО после скандала с пропажей дочери

Российская певица Любовь Успенская отменила все выступления, которые были запланированы в Москве и Московской области в октябре. После ситуации с исчезновением её дочери Татьяны Плаксиной интерес к концертам артистки заметно угас, пишет Mash.

Представитель артистки сообщил, что концерты в Орехово-Зуеве, Коломне, Сергиевом Посаде, Ярославле и Москве перенесены, их придётся ждать до следующего года. Остальные включённые в тур города примут выступления по расписания, но уже начиная с ноября. Команда певицы обещает в скором времени сообщить подробности о концертах. Состояние самой Успенской её представители не стали комментировать.