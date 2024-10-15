Дима Билан признался, что отказался от дуэта с Леди Гагой, а от знакомства с P. Diddy открестился

Российский певец Дима Билан рассказал, что мог записать совместную песню с Леди Гагой, но отказался от фита с артисткой, которая тогда ещё не была известной.

Дима Билан про дуэт с Lady Gaga. Видео © Telegram / Super.ru

«Мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда ещё Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история», – поделился в интервью Super.ru Билан.