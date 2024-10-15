Дима Билан признался, что отказался от дуэта с Леди Гагой, а от знакомства с P. Diddy открестился
Дима Билан заявил, что мог записать совместную песню с Леди Гагой
Дима Билан. Фото © Telegram / «Билан - live»
Российский певец Дима Билан рассказал, что мог записать совместную песню с Леди Гагой, но отказался от фита с артисткой, которая тогда ещё не была известной.
Дима Билан про дуэт с Lady Gaga. Видео © Telegram / Super.ru
«Мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда ещё Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история», – поделился в интервью Super.ru Билан.
Список знакомых Димы среди западных звёзд оказался очень длинным. Певец общался с Эми Уайнхаус, Рианной, Снупп Догом, Майклом Джексоном и другими артистами. А вот с P.Diddy Билан никогда не пересекался.
Напомним, в сентябре рэпера P.Diddy арестовали и обвинили в насилии и торговле людьми. Пока Шон Комбс (настоящее имя певца) находился под стражей, стали известны новые подробности его криминального прошлого. Предполагается, что часть пострадавших и коллег продюсера скрывают компрометирующую информацию о нём из-за подкупа.