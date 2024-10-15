Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 18:40

Дима Билан признался, что отказался от дуэта с Леди Гагой, а от знакомства с P. Diddy открестился

Дима Билан заявил, что мог записать совместную песню с Леди Гагой

Дима Билан. Фото © Telegram / «Билан - live»

Дима Билан. Фото © Telegram / «Билан - live»

Российский певец Дима Билан рассказал, что мог записать совместную песню с Леди Гагой, но отказался от фита с артисткой, которая тогда ещё не была известной.

Дима Билан про дуэт с Lady Gaga. Видео © Telegram / Super.ru

«Мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда ещё Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история», – поделился в интервью Super.ru Билан.

Список знакомых Димы среди западных звёзд оказался очень длинным. Певец общался с Эми Уайнхаус, Рианной, Снупп Догом, Майклом Джексоном и другими артистами. А вот с P.Diddy Билан никогда не пересекался.

Среди пострадавших 19-летняя девушка: Скандального рэпера P. Diddy обвинили в новых изнасилованиях
Среди пострадавших 19-летняя девушка: Скандального рэпера P. Diddy обвинили в новых изнасилованиях

Напомним, в сентябре рэпера P.Diddy арестовали и обвинили в насилии и торговле людьми. Пока Шон Комбс (настоящее имя певца) находился под стражей, стали известны новые подробности его криминального прошлого. Предполагается, что часть пострадавших и коллег продюсера скрывают компрометирующую информацию о нём из-за подкупа.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дима Билан
  • Леди Гага
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров