Анна Курникова в День отца поделилась редкими фото подросших детей от Иглесиаса

Российская теннисистка Анна Курникова в соцсетях опубликовала фотографии с испанским певцом Энрике Иглесиасом и их общими детьми. Спортсменка приурочила публикацию к Международному дню отца.

Энрике Иглесиас со своими детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakournikova

Подписчики были в восторге от фотографий. Хвалебных отзывов в комментариях удостоился каждый член семьи Курниковой и Иглесиаса. Пользователи также отметили сходство детей с родителями.

Пара вместе с 2001 года. Судьбоносное знакомство состоялось на съёмках клипа Иглесиаса для песни Escape. Официально свои отношения они не регистрировали более 20 лет. В конце 2017 года у них родились двойняшки. Мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. В 2020 году Курникова родила ещё одну девочку. Имя, судя по всему, выбирала спортсменка сама, девочку зовут Маша.

По словам певца, дома приходится говорить на испанском, английском и русском, который Иглесиас осваивает с большим трудом.

"Я уже почти всё понимаю и даже могу немного говорить. Анна — отличный учитель", — рассказывал испанский певец журналистам.