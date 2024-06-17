ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 11:00

Анна Курникова в День отца поделилась редкими фото подросших детей от Иглесиаса

Анна Курникова, Энрике Иглесиас и их дети Николас, Люси и Маша. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakournikova

Анна Курникова, Энрике Иглесиас и их дети Николас, Люси и Маша. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakournikova

Российская теннисистка Анна Курникова в соцсетях опубликовала фотографии с испанским певцом Энрике Иглесиасом и их общими детьми. Спортсменка приурочила публикацию к Международному дню отца.

Энрике Иглесиас со своими детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakournikova

Энрике Иглесиас со своими детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakournikova

Подписчики были в восторге от фотографий. Хвалебных отзывов в комментариях удостоился каждый член семьи Курниковой и Иглесиаса. Пользователи также отметили сходство детей с родителями.

Пара вместе с 2001 года. Судьбоносное знакомство состоялось на съёмках клипа Иглесиаса для песни Escape. Официально свои отношения они не регистрировали более 20 лет. В конце 2017 года у них родились двойняшки. Мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси. В 2020 году Курникова родила ещё одну девочку. Имя, судя по всему, выбирала спортсменка сама, девочку зовут Маша.

По словам певца, дома приходится говорить на испанском, английском и русском, который Иглесиас осваивает с большим трудом.

"Я уже почти всё понимаю и даже могу немного говорить. Анна — отличный учитель", — рассказывал испанский певец журналистам.

В 2023 году Курникова и Иглесиас сыграли-таки свадьбу. Они планировали провести церемонию тайно, поскольку испанец не хотел пышного и громкого торжества. Однако информация об их женитьбе всё равно стала достоянием общественности, поскольку брат Энрике Хулио случайно проболтался.

Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с Днём отца, запостив трогательное фото
Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с Днём отца, запостив трогательное фото
Владимир Озеров
  • Новости
  • Энрике Иглесиас
  • Анна Курникова
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров