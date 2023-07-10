Анна Курникова и Энрике Иглесиас сыграли тайную свадьбу
Брат Энрике Иглесиаса случайно проговорился о свадьбе певца и Анны Курниковой
Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Anna Kournikova Iglesias / Enriqueiglesias
Брат певца Энрике Иглесиаса посетил шоу, на котором поделился подробностями личной жизни своих знаменитых родственников. Он случайно проговорился, что певец уже давно женат на российской теннисистке Анне Курниковой, пишет Marca.
"Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и всё", — сказал Хулио Иглесиас.
При этом брат знаменитости намекнул на тайное торжество в кругу близких людей. Он проговорился, когда ведущий попросил его рассказать о семье сестры Тамары.
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