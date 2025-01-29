Что нельзя делать в первый день китайского Нового года Змеи 2025: 8 главных табу

В китайской культуре Новый год — это не просто смена календарных дат, а грандиозный праздник, наполненный древними традициями, символами и, что немаловажно, запретами. Первый день этого торжества, окутанный атмосферой ожидания удачи и благополучия, имеет свои строгие правила, нарушение которых, согласно китайским поверьям, может привлечь несчастье на весь год Змеи 2025.

Когда отмечают китайский Новый год? Фото © Шедеврум

Запреты эти — не просто суеверия, а целая система ритуалов, направленная на то, чтобы обеспечить позитивный энергетический поток и заложить прочный фундамент для успешного будущего. Давайте же заглянем за завесу таинственных обрядов и разберёмся, каких действий следует избегать в первый день китайского Нового года, чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей.

Первый день китайского Нового года — это не просто праздник, а тонко настроенный механизм, призванный привлечь удачу и благополучие на весь год. Древние традиции Китая наделяют этот день особой энергетической силой, поэтому соблюдение многочисленных табу — не просто суеверие, а целая система, направленная на гармонизацию потоков энергии и создание позитивной ауры. Рассмотрим подробнее каждый из главных запретов.

1. Запрет на уборку

Метла, веник, тряпки — всё это должно отдохнуть в первый день китайского Нового года. Уборка в этот день символизирует выметание не только пыли, но и удачи, богатства и процветания из дома. В китайской традиции верят, что божества богатства и благополучия приходят в гости именно в первый день нового года. А если начать убираться сразу после торжества, то прогоните их вместе с мусором.

2. Нельзя пользоваться ножницами и ножами

Какие есть запреты на 30 января — первый день года Змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Ножи, ножницы, все режущие и колющие предметы в первый день нового года у китайцев под строгим запретом. Они ассоциируются с разрушением и, соответственно, с уничтожением позитивной энергии, которая так важна для начала нового года. Поверье гласит, что использование ножей и ножниц в этот день может «обрезать» счастье и удачу на весь год. Поэтому лучше всего заранее подготовить всё необходимое, чтобы избежать использования этих предметов.

3. Запрет на негативные эмоции

Ссоры, ругань, слёзы — всё это категорически нежелательно в первый день китайского Нового года. Негативная энергетика, порождённая конфликтами и плохим настроением, способна зацепиться за вас и надолго остаться, омрачая весь год. Этот день предназначен для радости, гармонии и позитивных эмоций, которые притягивают благоприятные события. Поэтому старайтесь избегать конфликтных ситуаций, контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие.

4. Нельзя есть кашу

Китайские традиции Нового года: почему нельзя есть кашу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Каша, по мнению китайцев, символизирует бедность и трудности. Съесть её в первый день китайского Нового года считается дурным предзнаменованием, способным привлечь финансовые проблемы на весь год Змеи 2025.

5. Нельзя бить посуду

Битая посуда — символ разрушения, неудач и раздора. Разбить что-либо в первый день китайского Нового года считается крайне неблагоприятным знаком, способным привлечь негативные события в дом. Осторожность и внимательность — лучшие помощники в этот день.

6. Запрет на чёрный и белый цвета

Что можно и что нельзя делать на китайский Новый год 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Чёрный цвет ассоциируется со смертью и трауром, белый — с печалью и болезнями. Ношение одежды этих цветов в первый день китайского Нового года считается дурной приметой, способной привлечь несчастье. Предпочтение отдаётся ярким, насыщенным цветам, символизирующим радость, процветание и удачу.

7. Нельзя говорить о несчастьях

Разговоры о болезнях, смерти, неудачах – всё это следует отложить для другого случая. В первый день китайского Нового года важно настроиться на позитив, избегая тем, способных привлечь негативную энергетику. Лучше сосредоточиться на позитивных мыслях, добрых пожеланиях и светлых ожиданиях.

8. Нельзя давать и брать в долг

Почему нельзя занимать деньги в первый день года Змеи 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Такое обращение с деньгами в первый день китайского Нового года считается плохой приметой, способной «отрезать» денежный поток на весь год Змеи 2025. Лучше всего позаботиться о финансовых вопросах заранее, чтобы избежать подобных ситуаций в праздничный день.