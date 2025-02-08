11 отечественных звёзд, которые воспитывают особенных детей и не стесняются этого

Инвалидности бывают разные. Болезнь может быть физической или ментальной, человек может выглядеть со стороны как здоровый, а может передвигаться только на инвалидной коляске. Всем этим людям нужны уважение и доступная среда, которая включает в себя не только пандусы. В этом материале мы собрали истории отечественных знаменитостей и их детей, которые каждый день показывают нам, что инвалидность — это не приговор, а просто особенность.

Евгений Кулаков и Илья

Сын Евгения Кулакова Илья, у которого ДЦП, посещает школу в Израиле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / novosty.zvezd

Евгений Кулаков, звезда сериалов «Физрук» и «След», воспитывает особенного сына. Мальчику при рождении поставили диагноз: ДЦП и аутизм, который оказался невысокофункциональным. Илья только в 18 лет научился говорить «да» и «нет», несмотря на то что довольно часто люди с ДЦП ведут активную жизнь. Сейчас семья актёра находится в Израиле, там Илья посещает специальную школу.

Ольга Ушакова и Даша

Ольга Ушакова воспитывает дочь Дашу, ребёнка с аутизмом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Ушакова, одна из ведущих программы «Доброе утро», является мамой четверых детей. Её дочь Даша — особенная. В два года у неё обнаружили аутизм. Девочка заговорила в год, как все другие дети, но потом внезапно замолчала на несколько лет. К счастью, аутизм оказался высокофункциональным и Даша смогла пойти учиться в обычную школу. Ольга никогда не скрывала диагноз дочки.

Ирина Хакамада и Мария

Дочка Ирины Хакамады Мария родилась с синдромом Дауна. Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян

Дочка Ирины Хакамады — тоже особенная. Мария Сиротинская родилась с синдромом Дауна, причём о заболевании стало известно уже во время беременности. Сама Мария говорит об этом так: «Мама узнала о моей болезни во время беременности, но всё равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они тоже вас любили». В 7 лет Маша переболела лейкозом, врачам удалось победить заболевание на ранней стадии. Сейчас девушка ведёт активный образ жизни и встречается с Владом Ситдиковым, он спортсмен с синдромом Дауна.

Данко и Агата

У дочери певца Данко Агаты обнаружили мультикистоз мозга и тяжёлую форму ДЦП. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agatanevinovata

У певца Данко в 2014 году родилась особенная дочь Агата. В роддоме малышке поставили диагноз: мультикистоз мозга и тяжёлый ДЦП. Врачи предупреждали, что девочка вряд ли будет разговаривать, узнавать близких и ходить. К пяти годам она узнавала маму и проявляла эмоции. Данко ещё десять лет назад открыл центр реабилитации для особенных детей. Злые языки говорят, что Данко с 2017 года не общается с Агатой, потому что тяжёлая инвалидность дочери вызывает у него моральные страдания.

Эвелина Блёданс и Сёма

Сын ведущей Эвелины Блёданс Сёма растёт как мальчик с синдромом Дауна из очень любящей семьи. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В 2012 году Эвелина Блёданс родила особенного сына. Через 13 лет Сёма — наверное, самый известный российский ребёнок с синдромом Дауна. Отец мальчика — Александр Сёмин, но актриса воспитывает его одна. Блёданс уделяет много времени всестороннему развитию сына, например занимается с ним творчеством, чтобы максимально адаптировать мальчика к обычной жизни.

Владимир Мишуков и Платон

Владимир Мишуков без ума от своего особенного сына Платона. У Платоши синдром Дауна. Фото © kino-teatr

Звезда сериала «Содержанки» Владимир Мишуков — тоже отец особенного ребёнка. В 2007 году Платон родился с аутизмом и синдромом Дауна. Мишуков очень любит сына и старается проводить с ним как можно больше времени даже после развода с женой. По словам актёра, Платоша не разговаривает, но всё понимает. Владимир Мишуков отмечает, что у них особая связь.

Фёдор Бондарчук и Варвара

Фёдор и Светлана Бондарчук воспитывают особую дочь Варвару, у неё ДЦП. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / giznzvezd

Дочь Фёдора и Светланы Бондарчук Варвара — особенная. Она родилась с ДЦП. Заболевание диагностировали через год после рождения. Светлана и Фёдор, по её словам, «росли вместе с детьми». Варя никогда не жила за границей и в пансионатах, потому что её всю жизнь окружает любящая семья. Среди детей до 1 года ДЦП встречается с частотой 2–7 случаев на 1000 человек.

Лолита Милявская и Ева

Дочери Лолиты Милявской Еве с детства диагностирован аутизм. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Дочка Лолиты Ева — особенный человек. У неё аутизм и синдром Аспергера. Она живёт с бабушкой в Болгарии. Дети с синдромом Аспергера испытывают трудности в общении, у них может быть некая неловкость или неуклюжесть, а также чрезмерная зацикленность на своих специнтересах. Лолита сделала всё, чтобы адаптировать дочь к обычной жизни. Например, Ева ходила в совершенно обычную школу.

Сергей Белоголовцев и Евгений

У сына Сергея Белоголовцева Евгения ДЦП и порок сердца. Что не мешает ему вести активный образ жизни и кататься на роликах. Фото © kino-teatr

У сына Сергея Белоголовцева при рождении обнаружили ДЦП и порок сердца. Вместе с тем любовь родителей, правильная реабилитация и удача сделали так, что Женя стал ходить. И даже не просто ходить — Евгений Белоголовцев катается на роликах. Сын актёра окончил Институт театра, рекламы и шоу-бизнеса, а сейчас занимается благотворительным фондом «Лига мечты» по спортивной реабилитации детей с инвалидностью.

Константин Меладзе и Валерьян

Валерьяну Меладзе в три года диагностировали аутизм и лечили АВА-терапией. Фото © Youtube / Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ

Валерьян — человек с аутизмом, а ещё сын Константина Меладзе, брата знаменитого певца. Валере аутизм диагностировали в три года, потому что мальчик, до этого отлично развивавшийся, стал ощущать регресс когнитивных навыков. Валерьяна отправили на АВА-терапию — дорогостоящий метод лечения, популярный в Америке. Сейчас эксперты называют более эффективным способом интеграции детей с аутизмом в общество не этот метод, а терапию «Флортайм», которая даёт ребёнку большую свободу действий.

Анна Нетребко и Тьяго

У сына Анны Нетребко Тьяго нашли высокофункциональный аутизм, и он прекрасно адаптирован. Фото © ТАСС / ITAR / Юрий Белинский

Обладательница мощного оперного голоса сопрано Анна Нетребко — мама особенного ребёнка. У её сына Тьяго диагностирован аутизм. Правда, высокофункциональный, и в этом смысле им повезло. В детстве Нетребко заметила, что сын достаточно молчалив, но списала это на то, что дома общаются на четырёх языках сразу. Но когда ребёнок остался молчаливым к определённому возрасту, а временами и вовсе игнорировал, что к нему обращаются, родители забили тревогу и получили диагноз: аутизм. Анна Нетребко и отчим Тьяго, Юсиф Эйвазов, сделали всё, чтобы подарить своему ребёнку право на нормальную жизнь. Теперь он ходит в хорошую школу, увлекается математикой и музыкой, нормально общается со сверстниками.