Брюс Уиллис лишился речи из-за прогрессирующей деменции, пишут СМИ
Дочь Брюса Уиллиса сообщила, что отец больше не может говорить
Брюс Уиллис с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/scoutlaruewillis
В Сети распространяется слух, что состояние актёра «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса ухудшилось. Сообщается, что это якобы стало известно от Таллулы — старшей дочери актёра и его бывшей жены Деми Мур.
Недавно средняя дочь Уиллиса Румер дала интервью британской программе «Loose Women». Она рассказала, что Брюс стабилен и находится «в хорошей форме». Однако в СМИ появилась информация, что актёр больше не может говорить. Слух якобы исходит от Таллулы.
Ранее Деми Мур трогательно высказалась об отношениях с Уиллисом. Знаменитая актриса рассказала, что она и её тяжелобольной экс-супруг навсегда останутся семьёй. Напомним, что звезда «Крепкого орешка» страдает от неврологического расстройства, которое затрагивает речь и её восприятие. Кроме того, у актёра диагностирована лобно-височная деменция. Несмотря на тяжёлый диагноз, близкие Брюса остаются его главной опорой.