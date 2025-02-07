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7 февраля, 17:23

Брюс Уиллис лишился речи из-за прогрессирующей деменции, пишут СМИ

Дочь Брюса Уиллиса сообщила, что отец больше не может говорить

Брюс Уиллис с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/scoutlaruewillis

Брюс Уиллис с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/scoutlaruewillis

В Сети распространяется слух, что состояние актёра «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса ухудшилось. Сообщается, что это якобы стало известно от Таллулы — старшей дочери актёра и его бывшей жены Деми Мур.

Недавно средняя дочь Уиллиса Румер дала интервью британской программе «Loose Women». Она рассказала, что Брюс стабилен и находится «в хорошей форме». Однако в СМИ появилась информация, что актёр больше не может говорить. Слух якобы исходит от Таллулы.

Умирающий Брюс Уиллис появился на публике и пожал руку пожарным
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Ранее Деми Мур трогательно высказалась об отношениях с Уиллисом. Знаменитая актриса рассказала, что она и её тяжелобольной экс-супруг навсегда останутся семьёй. Напомним, что звезда «Крепкого орешка» страдает от неврологического расстройства, которое затрагивает речь и её восприятие. Кроме того, у актёра диагностирована лобно-височная деменция. Несмотря на тяжёлый диагноз, близкие Брюса остаются его главной опорой.

Алена Пенчугина
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