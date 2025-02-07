Брюс Уиллис лишился речи из-за прогрессирующей деменции, пишут СМИ

В Сети распространяется слух, что состояние актёра «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса ухудшилось. Сообщается, что это якобы стало известно от Таллулы — старшей дочери актёра и его бывшей жены Деми Мур.

Недавно средняя дочь Уиллиса Румер дала интервью британской программе «Loose Women». Она рассказала, что Брюс стабилен и находится «в хорошей форме». Однако в СМИ появилась информация, что актёр больше не может говорить. Слух якобы исходит от Таллулы.