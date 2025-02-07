Деми Мур трогательно высказалась об отношениях с умирающим Брюсом Уиллисом

«Мы всегда останемся семьёй, просто в другой форме. Я рядом, потому что так поступают с людьми, которых любят. Надеюсь, кого-то вдохновит то, что существует жизнь после развода. Есть способ остаться любящими разведёнными родителями», — объяснила Мур.

Напомним, 69-летний Брюс Уиллис сталкивается с трудностями в передвижении и речи, однако его родные прилагают все усилия, чтобы обеспечить ему комфорт. В начале 2022 года стало известно, что актёр страдает от афазии — неврологического расстройства, которое затрагивает речь и её восприятие. В 2023 году у Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция. Несмотря на сложный диагноз, близкие актёра остаются его главной поддержкой. Деми Мур, с которой Уиллис сохранил тёплые отношения после развода, регулярно навещает своего бывшего мужа.