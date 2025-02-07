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Регион
7 февраля, 11:56

Деми Мур трогательно высказалась об отношениях с умирающим Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур заявила, что они с Брюсом Уиллисом навсегда останутся семьей

Брюс Уиллис и Деми Мур. Обложка © ТАСС / DPA / Hubert Boesl

Брюс Уиллис и Деми Мур. Обложка © ТАСС / DPA / Hubert Boesl

Знаменитая актриса Деми Мур и её тяжелобольной экс-супруг Брюс Уиллис навсегда останутся семьёй. Трогательные слова артистки приводит издание Variety.

«Мы всегда останемся семьёй, просто в другой форме. Я рядом, потому что так поступают с людьми, которых любят. Надеюсь, кого-то вдохновит то, что существует жизнь после развода. Есть способ остаться любящими разведёнными родителями», — объяснила Мур.

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Напомним, 69-летний Брюс Уиллис сталкивается с трудностями в передвижении и речи, однако его родные прилагают все усилия, чтобы обеспечить ему комфорт. В начале 2022 года стало известно, что актёр страдает от афазии — неврологического расстройства, которое затрагивает речь и её восприятие. В 2023 году у Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция. Несмотря на сложный диагноз, близкие актёра остаются его главной поддержкой. Деми Мур, с которой Уиллис сохранил тёплые отношения после развода, регулярно навещает своего бывшего мужа.

Николай Рюмин
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