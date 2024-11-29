Актёр Брюс Уиллис отпраздновал День благодарения в объятиях дочерей

Известный голливудский актёр Брюс Уиллис два года назад завершил карьеру из-за прогрессирующей лобно-височной деменции, которая значительно повлияла на его когнитивные способности. Сейчас он проводит время в кругу семьи, окружённый любовью и заботой близких. Недавно дочери Уиллиса от брака с Деми Мур — Таллула и Скаут — поделились трогательными фотографиями с отцом в соцсетях.

На снимках, сделанных в День благодарения, 69-летний актёр держит в руках открытку с надписью «Лучший папа на свете», а его дочери с любовью обнимают его. Эти кадры растрогали многих поклонников, которые выразили поддержку и благодарность за возможность увидеть тёплые семейные моменты.

У Брюса Уиллиса пятеро дочерей: Мэйбл и Эвелин от нынешней супруги Эммы Хеминг и Румер, Скаут и Таллула от первого брака с Деми Мур, которая активно участвует в уходе за бывшим мужем, поддерживая его в трудные времена. Семья регулярно собирается вместе, чтобы провести время с Брюсом, который, несмотря на болезнь, сохраняет позитивный настрой.

Поклонники актёра остаются верными своему кумиру, надеясь на лучшие новости. Жена Уиллиса, Эмма Хеминг, недавно рассказала о надеждах на новые методы лечения деменции, которые находятся в стадии клинических испытаний. Она полагает, что эти исследования помогут не только Брюсу, но и многим другим людям, страдающим от этого заболевания.

Семья Уиллиса продолжает делиться с поклонниками новостями о состоянии актёра, подчёркивая важность поддержки и любви в этот сложный период.