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17 января, 07:59

Умирающий Брюс Уиллис появился на публике и пожал руку пожарным

Брюс Уиллис, страдающий от тяжёлого заболевания, редко появляется на публике, и каждый его выход становится настоящим событием. Недавно он встретился с пожарными, которые помогают жителям Лос-Анджелеса в борьбе с огнём. Его жена Эмма поделилась фотографиями, на которых Брюс молча пожимает руки спасателям и благодарит их взглядом за работу.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis

«Когда Брюс замечает сотрудников службы спасения, он всегда использует возможность выразить свою признательность искренним рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу». Вчерашний день не стал исключением», — написала Эмма в социальных сетях.

Младшая дочь Брюса и Деми Мур, Таллула, трогательно отреагировала на снимки с отцом.

«У меня разрывается сердце», — призналась она.

«Он удивительный человек! Всегда добр и вежлив», — поддержали семью поклонники.

Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного экс-мужа Брюса Уиллиса
Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного экс-мужа Брюса Уиллиса

69-летний Брюс испытывает трудности с передвижением и речью, но его близкие делают все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно и полноценно. В начале 2022 года стало известно, что актёр страдает от афазии — неврологического расстройства, влияющего на речь и её понимание. В 2023 году у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Несмотря на тяжёлый диагноз, близкие актёра остаются его главной опорой. Деми Мур, с которой Уиллис сохранил тёплые отношения после развода, регулярно навещает бывшего супруга. Актриса также активно поддерживает нынешнюю жену Уиллиса — Эмму Хеминг.

Тест: Только Брюс Уиллис сможет отгадать звёзд по лысине на 9/9
Тест: Только Брюс Уиллис сможет отгадать звёзд по лысине на 9/9
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /brucewillisbw

Алексей Берковиц
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