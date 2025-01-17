Умирающий Брюс Уиллис появился на публике и пожал руку пожарным
Брюс Уиллис, страдающий от тяжёлого заболевания, редко появляется на публике, и каждый его выход становится настоящим событием. Недавно он встретился с пожарными, которые помогают жителям Лос-Анджелеса в борьбе с огнём. Его жена Эмма поделилась фотографиями, на которых Брюс молча пожимает руки спасателям и благодарит их взглядом за работу.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis
«Когда Брюс замечает сотрудников службы спасения, он всегда использует возможность выразить свою признательность искренним рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу». Вчерашний день не стал исключением», — написала Эмма в социальных сетях.
Младшая дочь Брюса и Деми Мур, Таллула, трогательно отреагировала на снимки с отцом.
«У меня разрывается сердце», — призналась она.
«Он удивительный человек! Всегда добр и вежлив», — поддержали семью поклонники.
69-летний Брюс испытывает трудности с передвижением и речью, но его близкие делают все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно и полноценно. В начале 2022 года стало известно, что актёр страдает от афазии — неврологического расстройства, влияющего на речь и её понимание. В 2023 году у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Несмотря на тяжёлый диагноз, близкие актёра остаются его главной опорой. Деми Мур, с которой Уиллис сохранил тёплые отношения после развода, регулярно навещает бывшего супруга. Актриса также активно поддерживает нынешнюю жену Уиллиса — Эмму Хеминг.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /brucewillisbw