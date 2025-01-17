Умирающий Брюс Уиллис появился на публике и пожал руку пожарным

Брюс Уиллис, страдающий от тяжёлого заболевания, редко появляется на публике, и каждый его выход становится настоящим событием. Недавно он встретился с пожарными, которые помогают жителям Лос-Анджелеса в борьбе с огнём. Его жена Эмма поделилась фотографиями, на которых Брюс молча пожимает руки спасателям и благодарит их взглядом за работу.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis

«Когда Брюс замечает сотрудников службы спасения, он всегда использует возможность выразить свою признательность искренним рукопожатием и словами «спасибо за вашу службу». Вчерашний день не стал исключением», — написала Эмма в социальных сетях.

Младшая дочь Брюса и Деми Мур, Таллула, трогательно отреагировала на снимки с отцом.

«У меня разрывается сердце», — призналась она.

«Он удивительный человек! Всегда добр и вежлив», — поддержали семью поклонники.