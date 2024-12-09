Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного экс-мужа Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур поделилась новостями о состоянии Брюса Уиллиса. Звезда «Крепкого орешка» в последние годы столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. В начале 2022 года стало известно, что актёр страдает от афазии — неврологического расстройства, влияющего на речь и её понимание. В 2023 году у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Несмотря на сложные обстоятельства, состояние актёра сейчас стабильно. Об этом Деми Мур рассказала в интервью CNN.

Несмотря на тяжёлый диагноз, близкие актёра остаются его главной опорой. Деми Мур, с которой Уиллис сохранил тёплые отношения после развода, регулярно навещает бывшего супруга. Актриса также активно поддерживает нынешнюю жену Уиллиса — Эмму Хеминг.

В разговоре с журналистами Деми Мур подчеркнула важность принятия болезни и поддержки близких. «И уже говорила об этом раньше, но я действительно говорю это искренне: для любого, кто сталкивается с подобным заболеванием у своих родных, очень важно принять их такими, какие они есть, и этого и исходит такая любовь и радость», — сказала Деми Мур.

Супруга актёра Эмма Хеминг также открыто говорит о диагнозе мужа и делится новостями о его состоянии. Их дочери, Мейбл и Эвелин, знают о болезни отца и понимают, что его состояние не улучшится. Хеминг подчёркивает важность честности в общении с детьми и не скрывает от них правду.

Семья Уиллиса старается создавать и сохранять яркие моменты вместе. Недавно Уиллис отпраздновал день рождения в кругу семьи, что стало важным событием для всех близких. Помимо семьи, Брюса Уиллиса поддерживают друзья и поклонники. Актёра часто замечают на прогулках в городе, где он общается с прохожими и встречается с друзьями.