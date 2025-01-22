Москвичка без ноги рассказала Life.ru о проблемах с парковкой и работой для инвалидов

Модель Ольга Занозина, потерявшая из-за болезни ногу, рассказала о сложностях с поиском парковки и работы для инвалидов в Москве. Девушка поделилась своей историей с Life.ru.

Ольга Занозина. Обложка © VK / Ольга Занозина

По словам Ольги, ей с удручающей частотой приходится преодолевать характерные для людей с инвалидностью трудности. Одна из наиболее распространённых проблем — недоступность городской инфраструктуры. Найти парковку для инвалидов в крупных городах непросто, что уж говорить о таком мегаполисе, как Москва. Большинство мест постоянно заняты или обходятся крайне недёшево, что не может позволить себе человек, живущий на пенсию в 17–20 тысяч рублей. Услуга социального такси тоже доступна не всем — она должна быть включена в индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Кроме того, такой транспорт необходимо бронировать за месяц, из-за чего экстренные поездки становятся неосуществимыми.

Ольга Занозина. Обложка © VK / Ольга Занозина

Проблемы возникают и с поиском работы: работодатели не спешат нанимать людей с инвалидностью, несмотря на то что для них вводятся соответствующие квоты. При этом даже тем соискателям с ограничениями по здоровью, кто всё же смог устроиться на подходящую вакансию, непросто добиться карьерного роста и обеспечить себе стабильное рабочее место. Сама Ольга пыталась работать в модельном бизнесе и на собственном опыте ощутила, как мало в этой сфере доверия к людям с инвалидностью и как низко оплачивается их труд.