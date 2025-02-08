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Регион
8 февраля, 04:38

Названа причина смерти режиссёра Дэвида Линча

TMZ: Дэвид Линч скончался от остановки сердца при ХОБЛ

Американский режиссёр Дэвид Линч скончался от внезапной остановки сердца. Об этом гласит свидетельство о смерти известного кинодеятеля, которое изучил портал TMZ.

«Предрасполагающим фактором была хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)», — сказано в документе.

Известный актёр Фоменко умер на 85-м году жизни от отёка лёгких
Известный актёр Фоменко умер на 85-м году жизни от отёка лёгких

Дэвид Линч ушёл в иной мир 15 января. Долгие годы он был известен своей страстью к табаку. А последние два года жизни режиссёр провёл в постоянной борьбе с эмфиземой лёгких.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NINA PROMMER

Тимур Хингеев
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