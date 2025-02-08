Названа причина смерти режиссёра Дэвида Линча
TMZ: Дэвид Линч скончался от остановки сердца при ХОБЛ
Американский режиссёр Дэвид Линч скончался от внезапной остановки сердца. Об этом гласит свидетельство о смерти известного кинодеятеля, которое изучил портал TMZ.
«Предрасполагающим фактором была хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)», — сказано в документе.
Дэвид Линч ушёл в иной мир 15 января. Долгие годы он был известен своей страстью к табаку. А последние два года жизни режиссёр провёл в постоянной борьбе с эмфиземой лёгких.
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ТАСС / EPA / NINA PROMMER