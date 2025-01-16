Дэвид Линч последние два года страдал от эмфиземы лёгких, вызванной курением

Культовый режиссёр Дэвид Линч долгие годы был известен своей страстью к табаку. Он никогда не скрывал этой пагубной привычки и однажды откровенно признался, что обожает сам процесс курения — запах табака, его вкус, момент поджигания. Линч говорил, что для него утренний ритуал с сигаретой и чашкой кофе был настоящим удовольствием. Но оно имело свою цену, которую ему пришлось заплатить сполна.

Последние два года своей жизни режиссёр провёл в постоянной борьбе с эмфиземой лёгких. Он не мог обходиться без кислородной маски, а перемещаться самостоятельно становилось всё сложнее. Только в 76 лет, когда болезнь уже значительно подорвала его здоровье, Линч окончательно бросил курить. Однако он признавался, что слишком поздно осознал пагубное воздействие своей привычки. Своё состояние он описывал как «жизнь с пластиковым пакетом на голове».