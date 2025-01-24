Известный актёр Фоменко умер на 85-м году жизни от отёка лёгких
Владимир Фоменко в фильме «Тайна предков», 1972 год. ). Режиссёр Марат Арипов. Обложка © kino-teatr.ru
Не стало известного советского и российского актёра Владимира Фоменко. Он скончался в среду, 22 января, на 85-м году жизни от отёка лёгких. О кончине артиста рассказал его сын Георгий.
«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало. Отёк лёгких», — сообщил сын Фоменко.
Творческий путь актёр начал в Театре на Таганке. В 1970-х годах он продолжил свою карьеру в Московском ТЮЗе, где также добился значительных успехов. Роль Портоса в спектакле «Три мушкетёра» принесла ему широкую популярность и запомнилась многим зрителям, став знаковой в его актёрской карьере. Кроме того, его персонаж в постановке «Том Кенти» также стал запоминающимся благодаря глубине и выразительности исполнения. В кино актёр проявил себя в таких фильмах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и «Такая жесткая игра – хоккей».
Ранее Life.ru сообщал о смерти режиссёра и сценариста Дэвида Линча. В 1990 году он создал культовый телесериал «Твин Пикс» (Twin Peaks), который стал знаковым явлением в телевидении и оказал огромное влияние на жанр. Звезда культового сериала Кайл Маклахлен эмоционально высказался о смерти режиссёра. Актёр посвятил скончавшемуся кинодеятелю трогательное письмо, в котором вспомнил все моменты, связавшие их. Ушедшего на 78-м году жизни Линча также окрестили путеводной звездой русского кино.