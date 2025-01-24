Известный актёр Фоменко умер на 85-м году жизни от отёка лёгких

Не стало известного советского и российского актёра Владимира Фоменко. Он скончался в среду, 22 января, на 85-м году жизни от отёка лёгких. О кончине артиста рассказал его сын Георгий.

Творческий путь актёр начал в Театре на Таганке. В 1970-х годах он продолжил свою карьеру в Московском ТЮЗе, где также добился значительных успехов. Роль Портоса в спектакле «Три мушкетёра» принесла ему широкую популярность и запомнилась многим зрителям, став знаковой в его актёрской карьере. Кроме того, его персонаж в постановке «Том Кенти» также стал запоминающимся благодаря глубине и выразительности исполнения. В кино актёр проявил себя в таких фильмах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и «Такая жесткая игра – хоккей».