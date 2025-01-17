«Я обязан ему жизнью»: Сыгравший агента Купера актёр оставил прощальное послание Дэвиду Линчу

Звезда культового сериала «Твин Пикс» Кайл Маклахлен эмоционально высказался о смерти режиссёра Дэвида Линча. Актёр посвятил скончавшемуся кинодеятелю трогательное письмо, в котором вспомнил все моменты, связавшие их.

«Сорок два года назад, по причинам, выходящим за рамки моего понимания, Дэвид Линч вытащил меня из безвестности, чтобы снять в своём первом и последнем крупнобюджетном фильме («Дюна» — Прим. Life.ru). Он явно увидел во мне что-то, чего даже я не осознавал. Я обязан всей своей карьерой, да и жизнью, его видению. Я же видел в нём загадочного и интуитивного человека с творческим океаном, бурлящим внутри него. Он был в контакте с чем-то, чего все остальные из нас хотели бы достичь», — написал Маклахлен.

Кайл Маклахлен глубоко переживает смерть Дэвида Линча. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyle_maclachlan

Актёр рассказал, что крепкие узы дружбы связали его с Линчем во время работы над «Синим бархатом», а после они вновь трудились на одной съёмочной площадке — на этот раз над сериалом «Твин Пикс». Исполнитель роли Купера назвал режиссёра самым живым человеком, которого только встречал в своей жизни.

«В то время как мир потерял замечательного художника, я потерял дорогого друга, который создал для меня будущее и позволял мне путешествовать по мирам, которые я никогда не смог бы себе представить. <...> Его любовь ко мне и моя к нему появилась благодаря тому, что называют космической судьбой. Она связала двух людей, которые видели лучшие свои черты при общении друг с другом», — говорит Маклахлен.

Кайл Маклахлен неоднократно работал с режиссёром. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyle_maclachlan