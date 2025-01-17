«Я обязан ему жизнью»: Сыгравший агента Купера актёр оставил прощальное послание Дэвиду Линчу
Актёр Кайл Маклахлен поделился эмоциональным письмом к Дэвиду Линчу
Кайл Маклахлен и Дэвид Линч. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyle_maclachlan
Звезда культового сериала «Твин Пикс» Кайл Маклахлен эмоционально высказался о смерти режиссёра Дэвида Линча. Актёр посвятил скончавшемуся кинодеятелю трогательное письмо, в котором вспомнил все моменты, связавшие их.
«Сорок два года назад, по причинам, выходящим за рамки моего понимания, Дэвид Линч вытащил меня из безвестности, чтобы снять в своём первом и последнем крупнобюджетном фильме («Дюна» — Прим. Life.ru). Он явно увидел во мне что-то, чего даже я не осознавал. Я обязан всей своей карьерой, да и жизнью, его видению. Я же видел в нём загадочного и интуитивного человека с творческим океаном, бурлящим внутри него. Он был в контакте с чем-то, чего все остальные из нас хотели бы достичь», — написал Маклахлен.
Кайл Маклахлен глубоко переживает смерть Дэвида Линча. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyle_maclachlan
Актёр рассказал, что крепкие узы дружбы связали его с Линчем во время работы над «Синим бархатом», а после они вновь трудились на одной съёмочной площадке — на этот раз над сериалом «Твин Пикс». Исполнитель роли Купера назвал режиссёра самым живым человеком, которого только встречал в своей жизни.
«В то время как мир потерял замечательного художника, я потерял дорогого друга, который создал для меня будущее и позволял мне путешествовать по мирам, которые я никогда не смог бы себе представить. <...> Его любовь ко мне и моя к нему появилась благодаря тому, что называют космической судьбой. Она связала двух людей, которые видели лучшие свои черты при общении друг с другом», — говорит Маклахлен.
Кайл Маклахлен неоднократно работал с режиссёром. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyle_maclachlan
Исполнитель главной роли в культовом сериале признался, что будет скучать по своему другу «больше, чем могут выразить границы его языка и вынести его сердце». Мир Маклахлена опустел с уходом режиссёра. В конце своего трогательного обращения актёр поблагодарил Линча за всё.
Напомним, что Дэвида Линча не стало в возрасте 78 лет. 16 января об утрате сообщила семья культового режиссёра. Летом 2024 года кинодеятель признался, что его убивает курение, без которого он не представляет ни жизни, ни творческий процесс. Из-за вредной привычки у Линча развилась эмфизема лёгких. Торакальный хирург рассказал Life.ru, можно ли было продлить жизнь гению кино.