Русский голос агента Купера с трепетом вспомнил работу над «Твин Пикс» Дэвида Линча

Российский актёр дубляжа Олег Вирозуб, который озвучил агента Купера в третьем сезоне сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», признался, что с большим трепетом и восторгом вспоминает работу над проектом. По его словам, режиссёр был одним из самых ярких деятелей в американском кинематографе.

«Когда вышли первые сезоны сериала «Твин Пикс», я был студентом и целиком тогда сериал не видел. Но уже тогда, по фрагментам сериала, был покорён обаянием Кайла Маклахлена. И когда мне предложили участвовать в записи третьего сезона сериала «Твин Пикс», я отнёсся к этому предложению с трепетом», — приводит слова артиста «Газета.ru».