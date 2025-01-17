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17 января, 15:37

Русский голос агента Купера с трепетом вспомнил работу над «Твин Пикс» Дэвида Линча

Вирозуб: С трепетом отнёсся к предложению озвучить Купера в «Твин Пикс» Линча

Дэвид Линч. Обложка © ТАСС / Zuma

Дэвид Линч. Обложка © ТАСС / Zuma

Российский актёр дубляжа Олег Вирозуб, который озвучил агента Купера в третьем сезоне сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», признался, что с большим трепетом и восторгом вспоминает работу над проектом. По его словам, режиссёр был одним из самых ярких деятелей в американском кинематографе.

«Когда вышли первые сезоны сериала «Твин Пикс», я был студентом и целиком тогда сериал не видел. Но уже тогда, по фрагментам сериала, был покорён обаянием Кайла Маклахлена. И когда мне предложили участвовать в записи третьего сезона сериала «Твин Пикс», я отнёсся к этому предложению с трепетом», — приводит слова артиста «Газета.ru».

Актёр отметил, что хотя третий сезон не давал ответов на загадки, а напротив, погружал зрителей в лабиринты подсознания, он с удовольствием работал над образом и с радостью вспоминает этот проект.

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Напомним, 16 января семья Дэвида Линча сообщила о смерти. Культовому режиссёру было 78 лет. Последние два года Линч страдал от эмфиземы лёгких, вызванной курением. Торакальный хирург рассказал Life.ru, можно ли было продлить жизнь гению кино.

Ольга Сливченко
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