Тест: Вы полный 0 в кинематографе, если не узнаете 7 фильмов Дэвида Линча по 1 кадру

Дэвид Линч — режиссёр, чьё имя стало синонимом загадочности и глубокого символизма в кино. В каждом его фильме реальность ловко перемешивается с иллюзией, кошмары выходят за пределы снов, а атмосфера ужаса и саспенса мастерски сочетается с эстетикой, сексуальностью и страстью. Линч играл с жанрами, соединяя элементы триллера, драмы, мистики и даже чёрного юмора, создавая уникальные произведения, которые оставляют зрителей в состоянии одновременного восхищения и лёгкого недоумения. Узнать фильм гениального режиссёра по кадру — значит, прикоснуться к его уникальному видению, где каждый образ — это ключ к разгадке тайны.

Работы Дэвида Линча определённо оставили глубокий след в истории кинематографа, но мало кто знает, что и в СССР были свои киномиры. Узнайте о тайнах вселенной Гайдая: куда пропала Нина, почему Лида стала Зиной и что скрывает Шурик — в нашем материале. А эти культовые советские актёры смогли бы сыграть даже Пола Атрейдеса, но сможете ли вы угадать, каких ролей у них не было?