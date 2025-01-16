Астролог рассказал Life.ru, какой цвет по месяцу рождения может сделать вас неудачником

Цвета играют важную роль в нашей жизни, влияя на настроение, эмоции и даже, как утверждают некоторые практики, на удачу. Издревле люди верили, что определённые оттенки в одежде могут притягивать или отталкивать фортуну. Так давайте узнаем, какие цвета не стоит надевать на важные мероприятия, ведь они, скорее всего, испортят вам всё.

Как понять, что определённый цвет в одежде портит вам жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Для рождённых в январе — месяце, управляемом строгим Сатурном, — неудачным цветом считается ярко-розовый. Этот оттенок ассоциируется с легкомыслием и наивностью, что может противоречить серьёзности и прагматизму, свойственным январским людям. Это создаст дисбаланс в энергетическом поле человека и привлечёт неудачи в деловой сфере.

Тот, кто пришёл в этот мир в феврале, находится под влиянием Урана — планеты перемен и неожиданностей. Им следует избегать тёмно-зелёного. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Этот оттенок, как рассказала Life.ru астролог и таролог Белла Винкс, символизирует стабильность и традиционность и может сковывать природную гибкость февральских людей и их стремление к новому, приводя к застою и неудачам в реализации планов.

Какие цвета отпугивают удачу по дате рождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Jurkova

Мартовским людям, находящимся под покровительством воинственного Марса, не рекомендуется носить бледно-жёлтый. Этот пастельный оттенок ассоциируется с пассивностью и уязвимостью, что, согласно астрологии, гасит их энергию и решительность, делая мартовских людей более подверженными неудачам в конкурентной борьбе.

Если вы родились в апреле, то находитесь под влиянием Венеры — планеты любви и красоты. Для вас неудачным цветом считается грязно-оранжевый. Этот оттенок застоя и увядания, он может диссонировать с вашим природным обаянием и жизнерадостностью, отталкивать удачу в любовных и творческих делах. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Майским людям, находящимся под покровительством Меркурия, не рекомендуется носить тускло-серый. Этот цвет, ассоциирующийся с рутиной и однообразием, может подавлять вашу любознательность и стремление к развитию. Что точно станет препятствием на пути к успеху в интеллектуальной деятельности.

Какие цвета могут принести вам неудачи в личной жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Рождённым в июне, также под влиянием Меркурия, следует избегать тёмно-коричневого. Этот цвет консерватизма и замкнутости. Он, со слов астролога, может ограничивать коммуникабельность и способность адаптироваться рождённых в июне людей к новым ситуациям, взамен привлекая к ним неудачи в общественной жизни.

Рождённым в июле людям покровительствует Луна — планета эмоций и интуиции. Для вас неудачным цветом считается вызывающе-красный. Этот агрессивный оттенок может усиливать эмоциональность и перепады настроения, что приведёт к конфликтам и неудачам в личных отношениях. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Для рождённых в августе под влиянием Солнца не рекомендуется носить матово-чёрный. Этот оттенок символизирует скрытность и пессимизм, что может затмевать природную яркость и лидерские качества «солнечных» людей.

Кому противопоказано носить чёрный цвет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Если вы родились в сентябре, то находитесь под покровительством Венеры. Со слов астролога, вам не следует носить неоново-зелёный. Этот кричащий оттенок может диссонировать со стремлением к гармонии и эстетике, которое свойственно людям, рождённым в сентябре, что создаст дисбаланс и привлечёт неудачи в сфере отношений и творчества.

Для рождённых в октябре под влиянием Венеры и Плутона неудачным цветом считается слишком яркий фиолетовый. Этот насыщенный оттенок может усиливать вашу склонность к драматизму и интенсивным переживаниям, что приведёт к эмоциональному выгоранию и неудачам в личной жизни. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Ноябрьским людям, находящимся под покровительством Марса и Плутона, не рекомендуется носить бежевый. Этот нейтральный цвет может подавлять их энергию, активность и стремление к преобразованиям, приводя к застою и неудачам в реализации амбициозных планов.

Какие цвета вам нельзя носить по месяцу рождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / indira's work

Если вы появились на свет в декабре, то находитесь под влиянием Юпитера, неудачным для вас считается кислотно-жёлтый.

Этот резкий оттенок может диссонировать с вашим оптимизмом, стремлением к расширению горизонтов и духовным поискам, создавая внутренний конфликт и привлекая неудачи в сфере саморазвития. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс